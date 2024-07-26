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На пляжах Волгограда и Волжского развернули обновленную цифровую сеть

Цифровая экосистема МТС расширила сеть LTE на главных городских пляжах Волгограда и Волжского. Строительство нового телеком-оборудования и модернизация существующего позволила на треть увеличить скорость мобильного интернета для туристов и местных жителей на территории пляжа на Сарептском полуострове, на пляже у хутора Бобры и на городском пляже Волжского. Об этом CNews сообщили представители МТС.

С наступлением летнего сезона на территории пляжей Волгограда и Волжского мобильный трафик в среднем вырос вдвое. Благодаря запуску новых базовых станций и модернизации существующего оборудования, скорость мобильного интернета выросла на 30% на территории популярных мест отдыха волгоградцев и волжан – пляжа, расположенного на песчаной косе полуострова Сарептского, пляжа у хутора Бобры и на городском пляже Волжского. Обновленная сеть 4G обеспечит отдыхающих скоростным интернетом и позволит всегда оставаться на связи.

«Лето в самом разгаре, поэтому жители Волгограда и Волжского традиционно много времени проводят на берегах рек. Мы анализируем нагрузку на сеть и потребности абонентов и при необходимости устанавливаем дополнительное телеком-оборудование, чтобы каждому пользователю был доступен интернет на комфортной высокой скорости», — отметила директор МТС в Волгоградской области Наталья Сахарова.

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