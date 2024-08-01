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Нейросеть YandexART помогла восстановить видеозаписи важных исторических событий

Нейросеть YandexART научилась восстанавливать архивные видеозаписи и кинохронику. Об этом CNews сообщил представитель «Яндекса». Функция может быть полезной кинокомпаниям, музеям, историкам и другим специалистам для улучшения качества значимых видео и работы с историческим наследием. Например, нейросеть уже восстановила видеохронику из материалов «Мосфильма» и Российского государственного архива кинофотодокументов для нового сериала «Кинопоиска» «Игры» о подготовке и организации Олимпиады-80.

Благодаря YandexART события сорокалетней давности стали доступны современному зрителю в хорошем качестве. Нейросеть помогла добавить на размытый и нечёткий кадр фактуру и недостающие детали. Например, она прорисовала кирпичную кладку на стене и узоры на женском платье, а у машины восстановила фары и поворотники, которые было плохо видно. Также нейросеть увеличила разрешение и резкость и повысила качество видеокадров.

Разработчики «Яндекса» научили модель не «галлюцинировать», то есть не придумывать то, чего изначально не было. YandexART теперь умеет превращать шумные, размытые и сильно сжатые кадры в контент с высокой детализацией объектов и текстур благодаря поэтапному обучению на материалах низкого качества.

Над восстановлением архивных видео с помощью нейросетевых технологий и компьютерной графики работали команды компьютерного зрения «Яндекса», Yandex Research и «Плюс Студии». Среди восстановленных кадров зрители смогут увидеть, например, хронику со спортсменами, участвовавшими в Олимпиаде-80, улицы Москвы тех лет, любительские съёмки, материалы прессы и другие архивы.

Отреставрированную видеохронику использовали в драме «Игры» про Олимпиаду-80. Этот турнир должен был стать событием для всего мира, ради которого Советский Союз был готов приподнять железный занавес. Главным героям предстоит столкнуться со сложностями организации масштабного спортивного события и оказаться свидетелями не только Олимпийских, но и политических игр. Премьера сериала состоится на «Кинопоиске» 3 августа.

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