«Перекрёсток» запустил пилотный проект по внедрению весов с искусственным интеллектом

Торговая сеть «Перекрёсток» запустила пилотный проект по внедрению весов с искусственным интеллектом для ускорения взвешивания товаров на весах самообслуживания в зоне овощей и фруктов, а также для улучшения показателей локальной инвентаризации. Первые «умные весы» уже появились в 10 супермаркетах Москвы и Московской области. В случае успешной реализации планируется масштабирование проекта на все супермаркеты «Перекрёсток».

По данным Х5 Group, развесные овощи, фрукты и ягоды встречаются в каждом четвертом чеке, а доля продаж данной категории в общем товарообороте составляет 8,1% на июнь 2024 г. В среднем покупатели тратят от 12 до 15 секунд на взвешивание весовых товаров. Внедрение умных весов предположительно сократит это время до 8-10 секунд.

Кроме того, весы с искусственным интеллектом оснащены компьютерным зрением, которое способно распознавать любой весовой товар даже в пакете, после чего на экране автоматически отображается наименование взвешиваемого продукта. Таким образом, в расчёте на один супермаркет «Перекрёсток» планирует сократить очереди в зоне овощей и фруктов, увеличить скорость взвешивания продуктов и улучшить показатели локальной инвентаризации на 0,2%. В будущем весы планируют обеспечить системой мониторинга, которая позволит минимизировать ошибочный выбор товара покупателем.

Пилотирование весов с искусственным интеллектом будет проходить в 10 супермаркетах торговой сети. По итогам тестирования «Перекрёсток» планирует достичь показателя точности распознавания товаров свыше 90%.

«Категория фруктов и овощей является одной из наших фокусных и насчитывает свыше 250 различных весовых товаров. И чтобы сделать процесс покупки для наших покупателей более быстрым и удобным, мы приняли решение внедрить в наши супермаркеты весы с искусственным интеллектом. Данный проект является продолжением нашей концепции ведения бизнеса «Всё для вас! Как для себя», в основе которой лежит чуткое внимание к потребностям наших клиентов, а также инновационный технологичный подход ко всем внутренним процессам компании», — сказал Александр Чухонцев, директор по поддержке и эффективности бизнеса торговой сети «Перекрёсток».

Главным преимуществом данных весов является их лаконичность и интуитивно понятный интерфейс, а также высокая точность определения весовых товаров.

Весы с искусственным интеллектом не первый проект X5 Group по автоматизации внешних процессов. Так, в 2020 г. в супермаркетах «Перекрёсток» компания пилотировала весы лояльности, которые предлагали покупателям после взвешивания продуктов персонализированные скидочные купоны. Результаты проекта легли в основу создания усовершенствованной версии весов.

Также в 2020 г. в магазины торговой сети «Пятёрочка» было внедрено устройство с искусственным интеллектом в существующую весовую платформу, которое позволяло автоматически определять взвешиваемый товар. Проект прошёл пилотные испытания и продемонстрировал высокие экономические показатели: рост в товарообороте составил +0,78%, время работы кассира с весовым товаром сократилось на 13%, а уровень удовлетворённости сотрудников новым сервисом составил 14% вместо плановых 10%.