Названы самые «качающие» ж/д вокзалы в Сибири

С начала 2024 г. интернет-активность на железнодорожных вокзалах Сибири увеличилась в два раза, а голосовой трафик – на четверть. В преддверии Дня железнодорожника эксперты «МегаФона» проанализировали обезличенные данные абонентов и составили рейтинг самых «качающих» станций. В топ-3 входят Кемерово, Томск и Новосибирск. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Используя технологии больших данных, оператор постоянно отслеживает нагрузку на инфраструктуру, чтобы не только оценить текущую ситуацию, но и спрогнозировать увеличение мобильной активности абонентов.

Кемерово

На первом месте рейтинга ЖД вокзал Кемерово – в ожидании рейсов пассажиры «прокачали» здесь треть от общего объема данных по Сибири и проговорили 38% от общего количества минут. За год трафик в этой локации увеличился на 66%. Самыми активными были жители Москвы, Московской, Ленинградской, Свердловской и Тюменской областей, Санкт-Петербурга и Краснодарского края. Первое здание железнодорожного вокзала Кемерово было построено в 1930 г., и уже тогда его ежегодная пропускная способность составляла более 1,6 тыс. человек. Сейчас станция входит в число важнейших железнодорожных узлов Западно-Сибирской железной дороги, связывающих железнодорожным сообщением Кемерово с Европейской частью России, Урала, Сибири, Дальнего Востока.

Томск

«Томск 1» занимает вторую строчку рейтинга самых «качающих» вокзалов Сибири. С начала года абоненты «МегаФона» потратили в Томске 21% от общего объема данных по Сибири и проговорили 13% от общего количества минут. За год количество потраченных гигабайт мобильного интернета в этой локации увеличилось почти в два раза. Среди наиболее активных «сёрферов» мобильного интернета – пассажиры из Москвы и области, Бурятии, ХМАО, Хабаровского и Забайкальского краёв. Вокзал «Томск-1» единственное в городе здание, которое четыре раза кардинально меняло внешний вид, сохраняя свое место и назначение. Железнодорожная станция была открыта в 1896 году и называлась «Платформа Межениновка», а в 1909 г. была переименована.

Новосибирск

«Новосибирск-Главный» на третьем месте – с результатом в 17% от всего объема трафика и 18% от общего количества минут. За год трафик на вокзале увеличился на 85%. Наиболее интернет-активными были жители Москвы, Якутии, Забайкальского края, Московской и Иркутской областей. Вокзал Новосибирск-Главный — крупнейший за Уралом и второй по величине в России. Он занимает площадь около 30 тыс. кв. метров и может вмещать одновременно почти 4 тысячи пассажиров. Из Новосибирска можно уехать на поезде в любую часть России, а также построить удобный маршрут заграницу. Многие туристы, чтобы улететь в Таиланд, Турцию и другие популярные места отдыха, как раз используют такой вариант.

Сибирские железнодорожные вокзалы, которые в основном являются промежуточной точкой в маршруте путешественников, остаются точками наибольшей мобильной активности абонентов. С начала года объем интернет-данных увеличился в два раза, а голосовой трафик – на четверть. Во время остановки или в ожидании поезда абоненты пользуются мессенджерами, смотрят видео и слушают музыку, звонят близким по видеосвязи, обращаются к банковским приложениям, проверяют почту и многое другое.