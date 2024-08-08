«Ростелеком» представил детскую подписку «MiXX вместе» из 16 цифровых сервисов

В преддверии нового учебного года «Ростелеком», Tele2 и ГК «Солар» запускают детскую подписку «MiXX Вместе» для родителей дошкольников и школьников младших и средних классов (4–12 лет). «MiXX вместе» объединяет 16 цифровых сервисов «Ростелекома», дочерних компаний и партнеров провайдера, обеспечивающих безопасную интернет-среду на мобильных и домашних устройствах, и развивающие приложения для детей. Это позволило сформировать набор функций, который будет удобным и полезным для родителей и детей. Новая подписка создана на базе популярного сервиса MiXX от Tele2.

Основу подписки составили цифровые сервисы для создания безопасной интернет-среды. Фильтрацию контента в домашней и мобильной сети обеспечит дочерняя компания «Ростелекома» — «Солар», архитектор комплексной кибербезопасности. Помимо родительского контроля, сервис позволит защитить всю семью от угроз в сети (фишинг, мошеннические сайты и пр.). Часть технологий уже используется в муниципальных образовательных учреждениях общего и среднего профессионального образования по всей России. Так, по данным компании, в 2023/24 учебном году блокировалось до 500 млн вредоносных веб-ресурсов еженедельно.

Кроме того, в подписке «MiXX вместе» собраны полезные обучающие ресурсы для детей: образовательная программа «Ростелеком Лицей», детские электронные и аудиокниги, популярное приложение с лекциями и подкастами, а также целый мир развлечений от «Wink Дети». В состав подписки также входит пакет мобильного трафика (до 50 ГБ) от компании Tele2 и другие бонусы от партнеров программы.

Детская подписка создана на базе мультиподписки MiXX Tele2 (дочерняя компания «Ростелекома»). В течение двух лет работы мультиподписки она постоянно адаптировалась к рыночным трендам. Теперь на ее основе можно создавать специализированые тематические подписки. «MiXX вместе» — это уникальный комплекс образовательных и развлекательных сервисов, востребованных телеком-услуг и удобных инструментов для контроля расходов. Все — ради максимальной защиты юных пользователей: «MiXX вместе» ограждает их от потенциальных угроз онлайн-мира, предоставляя доступ только к безопасному контенту.

Алексей Демяненко, директор по продуктам и тарифам массового сегмента «Ростелекома», сказал: «Если спросить родителей, “Переживаете ли вы за ребенка, когда он с компьютером или смартфоном в интернете?”, большинство ответят утвердительно. Современные дети быстро познают цифровой мир, поэтому важно сделать его полезным и безопасным. Вместе с дочерними компаниями мы объединили 16 полезных цифровых сервисов в единую подписку. Теперь родители смогут быть уверены, что их дети находятся в безопасном интернет-пространстве, где могут самостоятельно учиться, слушать аудиокниги и подкасты, смотреть обучающий и развлекательный контент, соответствующий их возрасту. Мы запускаем подписку перед началом нового учебного года, чтобы родители в один клик смогли обеспечить безопасность своих детей в интернете».

Предложение актуально для действующих и новых абонентов услуги доступа в интернет от «Ростелекома». В течение 90 дней подписка предоставляется бесплатно, далее — 300 руб. в месяц. Подписка «MiXX вместе» позволяет подключить до пяти пользователей, включая родителя, который активирует ее на своем устройстве.

«Ростелеком» уделяет большое внимание информационной безопасности детей, активно поддерживает общественные инициативы и проекты по кибербезопасности, а также является одним из учредителей Альянса по защите детей в цифровой среде, миссия которого — создание условий для безопасного развития и общения в интернете.