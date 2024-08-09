«Летай» расширил покрытие сети на трассе М-12

«Летай» с 2023 г. построил вдоль автодороги М-12 тринадцать базовых станций и модернизировал четыре телеком-площадки. В результате качество связи на участке, проходящем через территорию республики, улучшилось на 4,4 %. Теперь большая часть (93 %) этого отрезка пути обеспечена стабильным уровнем сигнала. Об этом CNews сообщили представители «Таттелеком».

Проблемные зоны удалось выявить благодаря драйв-тестам. Так, специалисты корректировали угол наклона антенн или производили их замену в зонах со слабым радиосигналом, а также оснащали площадки дополнительными секторами в Верхнеуслонском, Елабужском, Кайбицком, Лаишевском, Мензелинском, Рыбно-Слободском районах Татарстана.

«Летай» продолжает мониторинг качества связи на объектах телеком-сети и вносить в план по расширению зоны покрытия населенные пункты, расположенные вблизи трассы. До конца 2024-го планируется запуск еще одной базовой станции в Елабужском районе и модернизация площадки в Лаишевском.

Напомним, трассу М-12 открыл президент России Владимир Путин в декабре 2023 г. Протяженность автомагистрали от Москвы до Казани составляет более 800 км. В июле этого года глава государства объявил благодарность Раису Татарстана Рустаму Минниханову за вклад в строительство автомобильной дороги федерального значения М-12.