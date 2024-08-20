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МТС улучшила качество связи на новом участке дублера МКАД в Новой Москве

ПАО «МТС», цифровая экосистема, улучшила связь на четвертом участке дублера МКАД в Новой Москве – автомагистрали СолнцевоБутово – Варшавское шоссе. На открывшемся 9 августа сегменте дороги МТС обеспечила непрерывное покрытие мобильной связью в стандарте LTE со средней скоростью интернета 52 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители МТС.

МТС установила новые базовые станции и перенастроила действующее оборудование вдоль нового участка трассы от станции метро «Новомосковская» до улицы Эдварда Грига и на прилегающей к нему территории. Это позволило обеспечить полное покрытие и стабильный сигнал на новом трехкилометровом участке, включая путепроводы и съезды.

Для расширения пропускной способности сети на прилегающей к дороге территории был также проведен рефарминг – перевод базовых станций 3G в стандарт LTE. В результате средняя скорость мобильного интернета на новом участке дороги достигает 52 Мбит/с, максимальная – 165 Мбит/с.

«Только что открытый участок главной автодороги Новой Москвы улучшает транспортное обслуживание Коммунарки и района Южное Бутово с населением 330 тыс. человек. Новая трасса позволяет передвигаться быстрее и с большим комфортом, ꟷ сказал технический директор московского региона МТС Владислав Медведев. ꟷ Водителям и пассажирам крайне важно иметь надежную связь и стабильный скоростной интернет для пользования навигационными и другими цифровыми сервисами на протяжении всего пути. Поэтому мы делаем все необходимое, чтобы своевременно и без задержек обеспечивать качественной связью все транспортные магистрали Москвы».

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