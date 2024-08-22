МТС разогнала LTE для отдыхающих на курорте «Ангара» в Иркутске

МТС модернизировала сеть в Иркутске. После обновления скорость мобильного интернета на территории курорта «Ангара» увеличилась на треть. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Специалисты МТС провели технические работы в районе многопрофильного курорта «Ангара», расположенного в центре Иркутска на территории Кайской рощи. Мобильный интернет ускорился в частности на территории жилых и лечебных корпусов, в столовой, на спортивных площадках и в прогулочных зонах вокруг курорта.

«Ежегодно курорт Ангара принимает более шести тыс. гостей для отдыха, лечения и реабилитации, кроме того, здравница расположена в роще, куда часто приезжают иркутяне на прогулку. Увидев возросшую нагрузку на существующую LTE-инфраструктуру в этом месте, мы провели технические работы для увеличения скорости интернета, чтобы посетители курорта имели комфортный доступ к цифровым сервисам. Теперь они будут более свободно общаться с родными и близкими по видеосвязи, постить сторис и фотографии в социальные сети, смотреть кино и сериалы и многое другое», — сказал директор МТС Иркутской области Константин Зимин.