«Билайн» отказался от 3G в Москве

«Билайн» объявил о том, что первым среди операторов связи завершил большой проект по перераспределению своих частотных диапазонов из 3G в 4G. Перевод устаревшего частотного ресурса UMTS 900 на современный LTE 900 стал завершающим этапом модернизации сети в столице.

Благодаря грамотному использованию частотного ресурса и комплексу технологий «Умная сеть» «Билайн» улучшил доступность мобильного интернета 4G и голосовой связи через технологию VoLTE (Voice over LTE) в жилых районах с плотной застройкой, внутри зданий с толстыми стенами, в подвальных помещениях и на подземных парковках столицы. Так, всего за 7 дней «Билайн» перевел в стандарт 4G более 3 тыс. базовых станций в Москве, чтобы клиенты могли пользоваться мобильными сервисами от мессенджеров до онлайн-кинотеатров в отличном качестве.

Чтобы перевод частотного ресурса происходил бесшовно для клиента, «Билайн» использовал собственную запатентованную технологию «Шахматное ЧТП» и весь комплекс умных решений на сети. Например, программный комплекс «Интеллектуальный планировщик» на базе ИИ ускорил работу по подготовке планов развития сети, учитывая нагрузки на базовые станции после перераспределения спектра в пользу 4G. А благодаря «Виртуальному эксперту по качеству», агрегации частот и технологии SON (Self Optimized Networks – самооптимизирумая сеть) сеть автоматически настраивает параметры под текущие обстоятельства в режиме реального времени. Возможные инциденты на сети заранее прогнозируются, а факторы, которые к ним могут привести, устраняются до появления.

Ранее «Билайн» перевел 900 диапазон в 4G в Московской области, решив проблему доступности связи в малых населенных пунктах и СНТ за счет увеличения покрытия 4G на всей территории Подмосковья.

С расширением покрытия 4G возросла доступность технологии VoLTE (Voice over LTE). Она передает голос в высоком качестве и позволяет одновременно совершать звонок и пользоваться интернетом без обрывов. Доля голосового трафика через 4G в Москве составляет уже 67%. При этом голосовая связь в формате 2G остается доступной.

Чтобы пользоваться всеми возможностями и преимуществами сервисов на базе высокоскоростного мобильного интернета 4G, необходим смартфон с поддержкой 4G и SIM-карта, выпущенная после 2016 г. Оператор рекомендует клиентам проверить настройки телефона, чтобы в нем не было принудительно настроен выбор сети на «Только 3G», и при необходимости обратиться за помощью в один из салонов «Билайна» или по номеру 0611 в службу поддержки клиентов.

Олег Бирюков, директор Московского региона «ВымпелКома», сказал: «Идти в ногу со временем важно, но еще важнее идти в ногу с потребностями своих клиентов. Умощнение 4G за счет частотного ресурса 3G – осознанный и планомерный шаг компании для еще лучшего качества связи в столице. Доля интернет-трафика в 3G на момент отключения технологии составляла чуть больше 1%, а процент реальных пользователей с каждым годом стремился к нулю. Кроме этого, опыт проведения предельного рефарминга в Московской области положительно повлиял на пользовательский опыт как по нашим внутренним данным, так и по результатам независимых исследований. Благодаря технологическим решениям на сети, внутренним уникальным разработкам и слаженной работе профессиональной команды технической дирекции мы смогли совершить этот переход максимально бесшовно для клиентов. И, конечно, заранее проинформировали пользователей 3G о необходимых действиях, чтобы оставаться на связи в 4G».