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«МТС Exolve» запустила сервис проверки доступных и активных номеров

«МТС Exolve», дочерняя компания МТС, разработчик коммуникационных сервисов для бизнеса, объявила о запуске сервиса HLR-запросов, который позволяет проверять актуальность и доступность мобильного номера пользователя, а также выявлять наиболее подходящее время для звонка.

HLR (Home Location Register) – это централизованная база данных об абонентах мобильных операторов. Благодаря запросам к этой базе пользователи «MТС Exolve» смогут убедиться в доступности того или иного мобильного номера, чтобы не переплачивать за звонки и SMS, которые не могут быть доставлены. Кроме того, сервис позволяет выбрать оптимальное время для связи с клиентом, что поможет снизить количество жалоб на звонки в неподходящее время. В ответе на HLR-запрос пользователь получает период времени (например, 10:00 – 12:00), в течение которого наиболее высока вероятность ответа.

Данные анализируются с помощью Big Data – инструмента, который работает с большими объемами информации и обеспечивает высокую точность и оперативность ответов на запросы.

HLR-услуга востребована в таких сферах как медицина, недвижимость, электронная коммерция и других, где присутствуют большие объемы коммуникаций, так как позволяет снизить затраты на связь, оптимизировать ресурсы, поддерживать актуальность клиентских баз, повышать эффективность маркетинговых кампаний.

«Перед тем как запустить SMS-рассылку или обзвон, пользователи «MТС Exolve» смогут проверить активность номеров своих клиентов и значительно сократить ресурсы и время, затрачиваемые на нецелевые контакты, – сказал директор по продуктам «МТС Exolve» Василий Сажко. – Таким образом, бизнес не только сокращает расходы, но и обеспечивает более качественный подход к взаимодействию с клиентами, повышает уровень их удовлетворенности и лояльности».

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