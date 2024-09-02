CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Проводная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация
|

«МегаФон» прокачал связь для ставропольских студентов

К началу учебного года скорость мобильного интернета в гаджетах абонентов выросла сразу в нескольких городах края. «МегаФон» запустил новые и модернизировал существующие телеком-объекты рядом со средними и высшими учебными заведениями. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Работы проводились в местах с высокой нагрузкой на сеть. В центре Ставрополя, где сосредоточено сразу несколько вузов, скорость загрузки данных теперь достигает 85 Мбит/с. В том числе здесь расположен главный корпус Северо-Кавказского федерального университета. Согласно анализу обезличенных данных «МегаФона», сайт этого учебного заведения — самый востребованный среди ставропольских абитуриентов.

Скорость свыше 80 Мбит/с также стала доступна в центральной части Пятигорска. Выпускники приезжают со всего Северного Кавказа, чтобы поступить в Пятигорский государственный университет, расположенный здесь. В исследовании оператора онлайн-площадка вуза занимает второе место по популярности среди будущих студентов.

Кроме того, именно в Пятигорске проживает самая интернет-активная молодежь в крае. В 2023–2024 учебном году абоненты от 18 до 25 лет скачали более 100 ТБ данных, что в 3,5 раза превышает показатель 2-0.

Быстрее загружать информацию из Сети теперь также могут студенты и преподаватели педагогического института в Ессентуках, учащиеся академического, медицинского и строительного колледжей в Михайловске и Железноводске.

«Наши инженеры установили оборудование, работающее в нескольких частотных диапазонах. Это позволило обеспечивать высокое качество покрытия в местах большого скопления пользователей и обеспечить стабильный сигнал на улице и внутри помещений. Решение дает возможность педагогам работать на онлайн-платформах, создавать мультимедийные презентации на занятиях, моментально находить информацию и делать обучение интереснее», — сказал директор «МегаФона» в Ставропольском крае Игорь Самойленко.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

СУБД для высоких нагрузок: почему крупнейшие компании страны выбирают Postgres Pro Enterprise

В России создадут спецоператора для особых клиентов, который будет скрывать их местоположение и контакты

Виктор Федотов, Softline: Задача импортозамещения выполнена. В нашем облаке есть сегмент на отечественных серверах, ОС и гипервизоре

В России началось массовое отключение дорожных камер

Максим Семёнкин, CodeInside: Рынок от аутсорсинга не отказывается, но активно сокращает его

Создание российского интернета вещей можно использовать для управления БПЛА

MARKET.CNEWS

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Обзор беспроводного вертикального пылесоса Hyundai HYV-S7970: легкий и маневренный

Обзор HUAWEI MatePad SE 11": семейный планшет со стилусом

Обзор Acer Swift Edge 16: тонкий и легкий ноутбук премиум-класса

Показать еще

Наука

В черных дырах есть сердце и легкие, благодаря им галактики избегают ранней смерти

Галактический переворот: обнаружены скрытые спутники Млечного Пути

Ликбез RnD.CNews: почему еда в космосе кажется невкусной
Показать еще
Первая конференция Luxms Первая конференция Luxms CNews Forum 2024 CNews Forum 2024 IT ELEMENTS IT ELEMENTS