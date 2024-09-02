«МегаФон» прокачал связь для ставропольских студентов

К началу учебного года скорость мобильного интернета в гаджетах абонентов выросла сразу в нескольких городах края. «МегаФон» запустил новые и модернизировал существующие телеком-объекты рядом со средними и высшими учебными заведениями. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Работы проводились в местах с высокой нагрузкой на сеть. В центре Ставрополя, где сосредоточено сразу несколько вузов, скорость загрузки данных теперь достигает 85 Мбит/с. В том числе здесь расположен главный корпус Северо-Кавказского федерального университета. Согласно анализу обезличенных данных «МегаФона», сайт этого учебного заведения — самый востребованный среди ставропольских абитуриентов.

Скорость свыше 80 Мбит/с также стала доступна в центральной части Пятигорска. Выпускники приезжают со всего Северного Кавказа, чтобы поступить в Пятигорский государственный университет, расположенный здесь. В исследовании оператора онлайн-площадка вуза занимает второе место по популярности среди будущих студентов.

Кроме того, именно в Пятигорске проживает самая интернет-активная молодежь в крае. В 2023–2024 учебном году абоненты от 18 до 25 лет скачали более 100 ТБ данных, что в 3,5 раза превышает показатель 2-0.

Быстрее загружать информацию из Сети теперь также могут студенты и преподаватели педагогического института в Ессентуках, учащиеся академического, медицинского и строительного колледжей в Михайловске и Железноводске.

«Наши инженеры установили оборудование, работающее в нескольких частотных диапазонах. Это позволило обеспечивать высокое качество покрытия в местах большого скопления пользователей и обеспечить стабильный сигнал на улице и внутри помещений. Решение дает возможность педагогам работать на онлайн-платформах, создавать мультимедийные презентации на занятиях, моментально находить информацию и делать обучение интереснее», — сказал директор «МегаФона» в Ставропольском крае Игорь Самойленко.