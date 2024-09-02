Новое приложение MCN Telecom для звонков доступно в RuStore и Google Play

Мобильный виртуальный и фиксированный оператор связи, разработчик программных решений, представил приложение «MCN Софтфон» в магазинах RuStore и Google Play. Теперь корпоративные и частные клиенты могут совершать звонки через интернет с использованием SIP-телефонии, путешествуя по миру или находясь в командировках, по своим домашним тарифам. Все, что нужно для дешевых звонков, - это стабильное подключение к мобильному интернету или Wi-Fi. Об этом CNews сообщили представители MCN Telecom.

После установки «MCN Софтфон», пользователи сразу получают доступ к услугам связи, независимо от их местоположения. Приложение позволяет войти через «Госуслуги», что исключает необходимость запоминания множества паролей. Приложение готово к использованию без сложных настроек. Для удобства пользователей в базе знаний MCN Telecom размещена подробная инструкция по установке.

Для физических лиц также доступно приложение «Мой MCN», которое представляет собой мобильный личный кабинет для управления услугами связи. В мобильном ЛК можно отслеживать баланс и остатки по пакетам, выбирать и подключать тарифы, пополнять счет, выбирать оптимальные тарифы и оператора для роуминга в поездках по миру, а также в разделе «Детализация» просматривать расходы на звонки, SMS и интернет.

Приложение «Мой MCN» доступно для устройств с ОС Android, версией 8.0 и выше в магазинах RuStore, Google Play.