«Газпром космические системы» и оператор «ЭРА-ГЛОНАСС» совместно запустят сервисы спутниковой связи и аварийного оповещения на всей территории России

«Газпром космические системы» и АО «ГЛОНАСС» заключили соглашение о стратегическом партнерстве. Документ предполагает разработку совместных программ массового использования спутниковой связи для граждан, всех видов транспорта и любых подвижных объектов.

Компании ранее провели ряд успешных тестов российских малогабаритных трекеров, абонентских терминалов для передачи данных и голоса, разработанных АО «ГЛОНАСС». Преимущество создаваемых сервисов заключается в использовании ресурса российских действующих спутников на геостационарной орбите. Такой подход позволяет запускать решения уже сейчас, обеспечивает технологический суверенитет и быстрое импортозамещение ушедших с российского рынка зарубежных провайдеров спутниковой связи.

«Успешная разработка современных космических технологий, особенно передовых по мировым меркам, в интересах экономики России - это основа нашего технологического суверенитета и большой шаг в направлении цифровизации всех сфер жизни общества и, конечно, бизнеса. Разработанное АО «ГЛОНАСС» и протестированное через спутники «Газпром космические системы» оборудование позволит значительно повысить безопасность пассажирских перевозок, включая Арктическую зону России, сделать более эффективной логистику для бизнеса, в том числе и для топливно-энергетического комплекса страны. И нельзя не отметить, что именно благодаря кооперации ведущих компаний космической отрасли возможно создание новых прикладных технологий. И я надеюсь, что мы продолжим их совместное создание и внедрение», – сказал генеральный директор «Газпром космические системы» Дмитрий Севастьянов.

Генеральный директор АО «ГЛОНАСС» Алексей Райкевич отметил, что совместная работа с «Газпром космические системы» обеспечит выход на российский рынок уникальных и таких востребованных сервисов, как транспортная телематика, мониторинг любых подвижных объектов на всей территории страны, а не только в зонах покрытия сотовой связи.

«Миллионы транспортных средств с пассажирами и грузами сегодня передвигаются просто без связи, без возможности вызвать экстренные службы. При возникновении чрезвычайных ситуаций в любой точке России наши терминалы с кнопкой SOS обеспечат аварийное оповещение через «ЭРА-ГЛОНАСС», специалисты получат точные координаты пострадавших, придут на помощь, спасут людей», – сказал Райкевич.

По его словам, второй блок совместных решений – голосовая мобильная спутниковая связь для граждан и организаций, доступная также на всей территории России. Третье направление разрабатываемых с «Газпром космические системы» перспективных продуктов – это спутниковый канал для высокоточной навигации, в которой остро нуждаются, в частности, высокоавтоматизированные сельскохозяйственные машины и морской транспорт.

Гибридная сеть связи на основе «ЭРА-ГЛОНАСС» сегодня тестируется для мониторинга гражданской беспилотной авиации, туристических групп, лесной техники и аварийного оповещения для повышения безопасности сотрудников лесных хозяйств, которые ежедневно работают в травмоопасных условиях вне зон покрытия сотовой связи.