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«Обит» и «Билайн» запускают совместный FVNO-проект

Оператор ИТ-решений «Обит» продолжает расширять сотрудничество с федеральными операторами связи, запустив новый проект по модели FVNO вместе с «ВымпелКомом» (бренд «Билайн»). Новый проект позволит «Билайну» значительно увеличить зону покрытия фиксированного интернета, обеспечив жителей Ленинградской области доступом к услугам связи.

В 2022 г. компания «Обит» успешно начала развивать направление FVNO, которое позволяет операторам связи предлагать своим абонентам комплексные телекоммуникационные решения, используя проверенные и надежные сети партнеров. На сегодняшний день такие крупные операторы, как «МегаФон» и МТС, уже предоставляют услуги фиксированной связи по модели FVNO на базе инфраструктуры оператора ИТ-решений. Теперь к ним присоединился и «Билайн», один из ведущих телекоммуникационных операторов в России.

В рамках проекта «ВымпелКом» интегрирует абонентские линии «Обит» на территории Ленинградской области в свою карту покрытия, что позволит предоставлять клиентам компании полный спектр цифровых услуг с удобной системой оплаты через «единое окно», значительно упрощает процесс взаимодействия с оператором и улучшает качество обслуживания.

«Сотрудничество с «Билайном» подтверждает эффективность и жизнеспособность модели FVNO как инструмента для развития рынка телекоммуникаций. Это третий проект, который «Обит» реализует с крупным федеральным оператором, и результаты свидетельствуют о высоком потенциале такого партнерства, — отметил Андрей Гук, генеральный директор «Обит». — Я уверен, что совместные усилия ключевых игроков рынка помогут обеспечить доступ к качественным и надежным цифровым услугам для максимально широкого круга пользователей».

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