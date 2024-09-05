МТС включила сеть LTE в старинном забайкальском селе Горный Зерентуй

МТС подключила к сети забайкальское село Горный Зерентуй в Нерчинско-Заводском округе. Почти 600 жителей небольшого села получили доступ к скоростному мобильному интернету и возможность пользоваться популярными цифровыми сервисами. Об этом CNews сообщили представители МТС.

МТС установила телеком-оборудование в центре забайкальского села, благодаря чему стабильное покрытие голосовой связью и скоростным мобильным интернетом получили жилые дома, социальные учреждения, школа и детский сад, дом культуры, почтовое отделение. Теперь сельчане могут общаться в мессенджерах и социальных сетях, но также пользоваться банковскими продуктами онлайн, удаленно работать или учиться.

Горный Зерентуй – старинное село известное серебряными и золотыми приисками, местом ссылки декабристов, а также найденном в конце 90-х годов кладе старинных монет. Находка была настолько большой, что потребовалась помощь нескольких жителей села, а часть монет можно увидеть в экспозиции местного музея. Скоростной мобильный интернет позволит туристам и кладоискателям узнать больше об истории края, спланировать поездку и, возможно, найти еще один тайник с сокровищами.

«МТС продолжает работу над развитием инфраструктуры связи на всей территории Забайкалья. Ранее к сети были подключены села Цаган-Ола и Бальзой, а также модернизирована телеком-инфраструктура в Красном Чикое, Горном и городе Хилок. Благодаря подключению Горного Зерентуя к высокоскоростному интернету сельчане получили возможность пользоваться различными цифровыми сервисами наравне с жителями крупных городов. Например, использовать образовательные платформы онлайн, а школьники участвовать в олимпиадах, творческих конкурсах, выступать с докладом или презентацией, что особенно актуально для учеников сельских школ, не всегда имеющих возможность лично присутствовать на мероприятии», - сказал технический директор филиала МТС в Забайкальском крае Дмитрий Борголов.