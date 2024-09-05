«Потапово» вышло на связь

«МегаФон» подключил связь и мобильный интернет на новой станции Сокольнической линии московского метро —«Потапово». С первого дня ее работы пассажиры могут свободно пользоваться голосовой связью и мобильным интернетом на скорости до 300 Мбит⁄с. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

В основе связи во всем Московском метрополитене лежат базовые станции, к которым подключают установленные в вестибюле антенны и высокочастотный излучающий кабель, проложенный по всей длине тоннелей. Он никак внешне не отличается от электропроводов, но через поперечные прорези излучает радиосигнал на уровне окон поезда, ловя напрямую устройства пользователей и позволяя им пользоваться качественной связью непрерывно на всем протяжении поездки.

Телеком-оборудование на новой станции метро поддерживает низкоскоростные диапазоны 2G и 3G, а также высокоскоростные диапазоны 4G, обеспечивающие стабильный сигнал и пропускную способность сети. При этом в вестибюлях высокой скорости удалось достичь при помощи технологии Multiple Input — Multiple Output (MIMO) 2х2 и агрегации частот. Благодаря этому пассажиры метрополитена могут совершать звонки и пользоваться быстрым мобильным интернетом в любой точке подземки.

«Открытие “Потапово” значительно улучшит транспортные условия более 200 тысяч жителей района Коммунарка и соседних с ней районов. Мы учитываем важность развития подземной инфраструктуры города, поэтому запускаем сеть одновременно со сдачей новой станции, чтобы пассажиры сразу могли ощутить удобство современных технологий и комфорт не только в инженерных решениях метрополитена, но в мобильной связи», — сказал директор «МегаФона» по развитию в Московском регионе Михаил Прахов.

«Мы с партнерами обеспечиваем пассажирам метро доступ к быстрому мобильному интернету и надежной связи, в том числе и на новых станциях с момента их открытия. Такую задачу поставил мэр Москвы Сергей Собянин. Благодаря этому горожане всегда могут пользоваться телефоном в вестибюлях, на эскалаторах, платформах и в вагонах», — сказал заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

«Потапово» стала первой отапливаемой наземной станцией столичного метро и южной конечной станцией Сокольнической линии, которая за последние годы выросла с 19 до 27 станций. «Потапово» находится неподалеку от автодороги Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе, вблизи пересечения с улицей Александры Монаховой. Название выбрали жители столицы — в голосовании участвовали более 193 тыс. человек. Движение на станции открыл мэр столицы Сергей Собянин пятого сентября.