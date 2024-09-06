Жители еще 34 многоквартирных домов Барнаула получили доступ к гигабитному интернету МТС

МТС модернизировала сеть фиксированной связи в Октябрьском районе Барнаула. В результате обновления телеком-инфраструктуры МТС почти 4000 барнаульских семей получили возможность подключить домашний интернет на скорости до 1 Гбит/с. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Обновленная фиксированная сеть стала доступна жителям многоквартирных домов, расположенных на улицах Чеглецова, Горно-Алтайская, Антона Петрова, Георгия Исакова, Эмилии Алексеевой, 80 Гвардейской Дивизии и 1-я Западная. Гигабитный интернет позволит пользователям ускорить загрузку тяжелых файлов, наслаждаться фильмами и сериалами в высоком качестве онлайн без задержек и проводить видеозвонки.

«Октябрьский район – промышленный центр и один из самых старейших районов города. Мы считаем, что район должен развиваться и через обновление цифровой инфраструктуры. Гигабитный интернет точно оценят геймеры и киноманы, а также большие семьи, которые выходят в сеть из одной квартиры через большое количество устройств. До конца года мы планируем обновить сеть и для жителей соседнего Железнодорожного района Барнаула», — отметил директор МТС в Алтайском крае Иннокентий Цой.