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Сделано в России: «Ростелеком» и «Искра Технологии» представили серию роутеров с защитой от хакерских атак

«Ростелеком» представил в Екатеринбурге линейку отечественных Wi-Fi-роутеров, разработанных компанией «Искра Технологии». Устройства поддерживают технологию GPON и обеспечивают высокоскоростной интернет на скорости до 1 Гбит/с. Инженеры уделили особое внимание безопасности и защите устройств от киберугроз, что делает эту продукцию привлекательной для государственных учреждений и корпораций, работающих с конфиденциальными данными. Об этом CNews сообщили представители компании «Искра Технологии».

Александра Исхизова, директор по работе с корпоративным и государственным сегментами «Ростелекома» на Урале: «С разработчиками и производителями отечественного оборудования мы находимся в тесном контакте с самого начала обострения вопросов по импортозамещению. Общими усилиями мы разрабатываем технические задания, определяем объемы производства и помогаем инвестициями. Создание российских Wi-Fi-роутеров дает возможность развивать и поддерживать отечественные бренды, укрепляя конкурентоспособность станы на мировом рынке технологий. Для компаний внутри страны – это новые возможности для качественного выполнения государственных заказов, особенно в рамках реализации программ по цифровизации и модернизации информационной инфраструктуры. Также открытие новых производственных мощностей значительно улучшает социальный климат в регионе. В рамках нашего партнерства с “Искра Технологии” до конца года мы получим 50 тыс. отечественных роутеров с уникальными характеристиками, и эти устройства будут работать в домах и компаниях наших клиентов».

Роутеры соответствуют высоким стандартам качества и надежности, проходят строгий контроль и тестирование перед выпуском на рынок.

Владислав Давыдов, генеральный директор АО «Искра Технологии»: «В 2024 г. “Ростелеком” заключил контракт с “Искра-Технологии” на запуск серийного производства Wi-Fi-роутеров. Мощности предприятия позволяют производить несколько сотен тысяч устройств в год. Эти маршрутизаторы являются ярким примером импортозамещения и стремления России к технологической независимости. Они будут востребованы на рынке и помогут отечественным компаниям обеспечить их качественное сетевое подключение».

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