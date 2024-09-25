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МТС улучшила качество связи на новом участке дублера Калужского шоссе

ПАО «МТС», цифровая экосистема, улучшила связь на участке Мамыри – Пенино – Шарапово Новомихайловского шоссе в Новой Москве, дублере Калужского шоссе. На открывшейся 12 сентября автодороге МТС обеспечила покрытие мобильной связью с максимальной скоростью интернета 50 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители МТС.

МТС установила новые базовые станции LTE и перенастроила действующее оборудование вдоль сданного участка трассы от Николо-Хованской улицы в Коммунарке до пересечения с дорогой Середнево – Марьино – Десна возле деревни Пенино. Для расширения пропускной способности сети на прилегающих к дороге территориях был также проведен рефарминг – перевод базовых станций 3G в стандарт LTE.

Проведенные работы позволили обеспечить покрытие на десятикилометровом четырехполосном участке Новомихайловского шоссе, включая путепроводы и мост через реку Сосенка, а также на прилегающих к нему жилых и коммерческих объектах.

«МТС развивает сеть мобильной связи параллельно с развитием транспортной инфраструктуры Москвы, протяженность которой только в этом году увеличится на 94 километра. Дублер Калужского шоссе улучшил транспортное сообщение сразу нескольких населенных пунктов Москвы ꟷ поселка завода «Мосрентген», деревни Мамыри, Летово, Пенино и других. Мы в свою очередь обеспечили новую дорогу качественной мобильной связью, чтобы водители и пассажиры могли во время пути свободно пользоваться всеми необходимыми цифровыми сервисами», ꟷ сказал технический директор московского региона МТС Владислав Медведев.

Ранее в этом году МТС улучшила качество связи на автомагистрали СолнцевоБутово – Варшавское шоссе, а также на федеральной трассе М 12, проходящей в том числе через Московскую область.

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