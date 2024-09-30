«МТС Ads» и X5 Group добавили возможность таргетинга на данных ритейлера в Telegram Ads

ПАО «МТС», цифровая экосистема, объявляет, что ее рекламная вертикаль и X5 Group добавили возможность таргетинга в Telegram Ads по сегментам обезличенных агрегированных данных программы лояльности ритейлера. Партнеры ожидают, что разработанный ими рекламный инструмент будет востребован как у FMCG-брендов, так и у компаний из других отраслей бизнеса. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Обезличенные данные из программы лояльности X5 Group агрегируются на цифровой платформе Dialog X5 для поставщиков и партнеров, в основе которой база данных пользователей программы лояльности - более 80 млн клиентов. Для обмена анонимизированными данными пользователей была настроена интеграция между платформой сегментации аудитории Dialog.X5/Targeting и CDP-платформой «МТС Omni Retail Product».

В основе новых сегментов для таргетинга в «МТС Ads» такие метрики покупательского поведения, как средний чек покупателя, частота его покупок, предпочтения по категориям товаров, лояльность к определенным брендам и другие. Данные позволят рекламодателям проводить охватные кампании, а также таргетироваться на узкие сегменты аудитории.

«Большие данные ритейлеров превращают Telegram в performance-канал: рекламное сообщение достигает целевых сегментов аудитории, имеющих высокую покупательскую активность и демонстрирующих интерес к конкретным продуктовым категориям. Данные ритейлера эффективны не только для FMCG-брендов. У нас уже есть успешные пилоты с рекламодателями из телекома, онлайн-сервисов и доставки», — сказал Артем Пуликов, коммерческий директор «МТС Ads».

Клиенты «Маркетолог Pro» уже успели протестировать таргетинг на данных ритейлера. Например, bi-first агентству i.com в сотрудничестве с «Дом.ру» удалось значительно улучшить результаты рекламной кампании, снизив стоимость привлечения клиента после просмотра (post-view CPA) в 4,2 раза по сравнению с бенчмарками самого рекламодателя.

Новые возможности таргетинга в «МТС Ads», основанные на данных X5 Group, доступны в «Маркетологе Pro» — цифровой рекламной платформе для крупного бизнеса и агентств.