Нижегородская область внедрит решения экомониторинга МТС

МТС сообщает о победе в аукционе на цифровой контроль качества окружающей среды Нижегородской области. Экомониторинг МТС на базе интернета вещей позволит мгновенно выявлять аномалии, определять момент выброса и концентрацию загрязняющего вещества в конкретной точке региона, а также даст возможность прогнозировать рассеивание с помощью алгоритмов ИИ.

До конца 2024 г. в Нижегородской области в рамках формирования территориальной системы экологического мониторинга появится 80 малогабаритных станций контроля качества атмосферного воздуха. Пилотный проект стартовал в 2022 г. с установки МТС первых 5 постов для непрерывного мониторинга наличия загрязняющих веществ в областном центре вблизи промышленных предприятий и крупных автомагистралей. МТС обеспечивает решение, в которое входит оборудование и ПО, облачная IoT-платформа и защищенные каналы связи, а также монтаж и обслуживание системы.

ИТ-платформа в режиме реального времени собирает данные о состоянии окружающей среды из различных источников экологически значимых сведений, а также малогабаритного измерительного оборудования, размещаемого на базовых станциях оператора. Система оперативно отслеживает фактические изменения качества воздуха и метеорологических условий. Среди основных измеряемых параметров — концентрация, оксида углерода, диоксида азота, сероводорода, диоксида серы, а также метеорологические свойства среды: температура, влажность, атмосферное давление.

«Нижегородская область станет одним из первых российских регионов, который внедрит решения экомониторинга. МТС обеспечит непрерывный контроль параметров воздуха для принятия оперативных мер по выявлению источников загрязнения. Помимо этого, в регионе в 2024 г. будет реализован первый этап мониторинга водных объектов при помощи специальных измерительных буев. Проекты позволят значительно улучшить экологическую обстановку в регионе и обеспечить население области качественными ресурсами», — отметил вице-президент по развитию корпоративного и нового бизнеса МТС Олег Алдошин.