«Ростелеком»: люди в поселке Бахта Красноярского края через спутник обмениваются терабайтами данных

Ежемесячно более 3 ТБ контента скачивают и загружают в Сеть жители Бахты в Туруханском районе Красноярского края. Мобильный интернет и голосовая связь появились в таежном поселке в 2023 г. благодаря спутниковой базовой станции, построенной «Ростелекомом» по федеральному проекту устранения цифрового неравенства (УЦН 2.0). Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Алексей Усатов, директор Красноярского филиала «Ростелекома»: «Бахта расположена на берегу Енисея на севере Красноярского края. Из-за удаленности и труднодоступности проложить до нее оптический кабель проблематично. Чтобы обеспечить людей цифровыми сервисами, мы подключили базовую станцию по спутнику. Современная технология гарантирует устойчивый прием сигнала и высокую скорость передачи данных».

Поселок получил широкую известность в 2007 г. — после выхода на экраны сериала «Счастливые люди». Видеорассказы о быте местных охотников-промысловиков стали хитами в России и за рубежом. Идейным вдохновителем и одним из главных участников этого проекта является Михаил Тарковский — житель Бахты, кинодокументалист, писатель, поэт, автор книг «Замороженное время», «Тойота-креста», «Енисей, отпусти!», «Живая верста».

По его инициативе в 2020 г. в поселке открыли Музей таежного промысла. Посмотреть уникальные экспонаты и изучить технологию изготовления предметов домашнего, рыбацкого и охотничьего обихода специально приезжают туристы, путешествующие на теплоходе по Енисею.

Михаил Тарковский, житель поселка Бахта Красноярского края: «В Бахте до сих пор сохраняются сибирские промысловые традиции. Охота и рыбалка — основа здешней жизни. Но это не значит, что нам не нужны мобильный телефон и интернет. Отсутствие недорогой, стабильной и качественной связи с большой землей еще недавно были серьезной проблемой. Ведь от связи в этих местах может зависеть жизнь человека! Теперь все изменилось. К тому же наличие коммуникаций — способ сохранить местный уклад как можно дольше. Люди не сорвутся с места, а останутся, потому что у них есть и тайга, и Енисей, и любимое дело, и связь с родными, и доступ в интернет — счастливые люди».

Развертывание оптической и спутниковой инфраструктуры — одно из приоритетных мероприятий нацпроекта «Цифровая экономика России». В Красноярском крае объекты связи строятся по федеральным, региональным и корпоративным инвестпрограммам.

По проекту УЦН 2.0 Красноярский филиал «Ростелекома» при технологической поддержке T2 ежегодно строит десятки базовых станций. Услуги мобильной связи получают малые поселения, где проживает от 100 до 500 человек. Выбор населенных пунктов осуществляется голосованием на портале «Госуслуги», а также на основании письменных обращений, поступивших на почтовый адрес Минцифры России.

До 17 ноября 2024 г. идет опрос, определяющий перечень сел и деревень, в которых базовые станции стандарта 4G будут построены уже в 2025 г.