«Таттелеком» автоматизировал процессы CRM на платформе BPMSoft

«Таттелеком», мультисервисный телекоммуникационный оператор в Республике Татарстан, завершил автоматизацию CRM-процессов на базе low-code-платформы BPMSoft, разработанной компанией «БПМСофт» (входит в ИТ-холдинг Lansoft). Внедрение системы заняло пять месяцев и было реализовано экспертами интегратора «Умные новации».

Перед началом проекта «Таттелеком» провел всесторонний анализ российских платформ, чтобы выбрать наиболее подходящее ИТ-решение для автоматизации CRM-процессов. В результате исследования система BPMSoft была выбрана благодаря своей гибкости, удобству использования и потенциалу для дальнейшего развития.

Первые результаты проекта не заставили себя ждать — B2B-продажи были запущены уже через пять месяцев после старта. «Умные новации» обеспечили консалтинговое сопровождение, проектирование целевых бизнес-процессов и их автоматизацию на платформе BPMSoft. Созданная архитектура CRM-системы доказала свою надежность и эффективность, демонстрируя рациональное использование вычислительных ресурсов уже в течение первого года эксплуатации.

Важным достижением проекта стало внедрение 14 оптимизированных процессов для управления продажами и сопровождения клиентов. Благодаря интеграциям с пятью внутренними информационными системами и виртуальной автоматической телефонной станцией, новая система продемонстрировала высокую гибкость и эффективность. Процесс миграции данных из различных Excel-таблиц прошел без проблем, что значительно упростило переход на новую платформу.

В результате внедрения была существенно повышена управляемость и автоматизированы ключевые этапы продаж, что позволило внедрить механизм обратной связи для мониторинга эффективности процессов в режиме реального времени. Это привело к значительному сокращению трудозатрат на управление, отчетность и выполнение рутинных операций, высвободив время для стратегической работы сотрудников.

Новая система также увеличила прозрачность взаимодействия как с текущими, так и с потенциальными клиентами. Сотрудники получили централизованный доступ ко всей информации о клиенте через удобный интерфейс, по одному клику. Более того, гибкость новой системы позволила вносить оперативные изменения в процессы продаж в течение одного дня, что дает компании возможность моментально реагировать на изменения в рыночной среде.

Сергей Шагиахметов, заместитель генерального директора по коммерческому и государственному сегментам «Таттелекома», сказал: «Внедрение платформы BPMSoft позволило не только автоматизировать процессы продаж и сопровождения клиентов, но и повысить их управляемость и прозрачность. Теперь мы можем в режиме реального времени контролировать эффективность работы сотрудников, оперативно вносить изменения и быстрее реагировать на потребности клиентов. Это важный шаг в развитии наших сервисов и еще один инструмент для укреплении позиций на рынке».

Роман Маслихов, директор компании «Умные новации», сказал: «Для нас проект с компанией «Таттелеком» стал отличной возможностью продемонстрировать наш опыт и компетенции в области автоматизации бизнес-процессов. Мы выстроили надежную ИТ-архитектуру с нуля, которая не только отвечает текущим потребностям клиента, но и имеет возможности для будущего масштабирования. Этот проект показал, как важны гибкость и правильное планирование для успешной цифровой трансформации».

Юрий Востриков, генеральный директор BPMSoft, отметил: «Партнерство с компанией «Таттелеком» подтвердило универсальность и высокую адаптивность нашей платформы. BPMSoft не просто автоматизирует процессы, но и дает компаниям возможность гибко управлять изменениями, что особенно важно в условиях динамичного рынка. Мы уверены, что наше решение станет прочной основой для дальнейшего роста и улучшения клиентского сервиса в «Таттелеком».