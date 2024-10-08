МТС провела гигабит на улицу Новосибирского поэта Бориса Богаткова

МТС завершила очередной этап развития фиксированной сети в Новосибирске. Домашний интернет на скорости до 1 Гбит/с и цифровое ТВ стали доступны жителям семи домов на улице Бориса Богаткова. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Интернет со скоростью до 1 Гбит/с смогут подключить почти 1500 семей, проживающих на улице, названной в честь новосибирского поэта Бориса Богаткова. При скорости в 10 раз выше, чем у обычного домашнего интернета, можно одновременно смотреть фильм, удалённо работать и играть в сетевые игры. При этом скорость передачи данных на каждом устройстве будет высокой.

«В микрорайоне Золотая Нива гигабитный интернет стал доступен благодаря модернизации существующего телеком-оборудования. Теперь жители улицы Богаткова смогут без потери скорости подключить системы умного дома, веб-камеры и другие цифровые устройства. Для нас важно шагать в ногу со временем и обеспечивать своих абонементов цифровым комфортом. Напомню, что в начале этого года МТС также провела сверхскоростной домашний интернет в жилые комплексы Акварель 3.0, Панорама, Европейский берег, Infinity и Да Винчи. А также обеспечила гигабитным интернетом жителей микрорайонов Западный, Лесоперевалка и Сад Кирова», — сказал директор МТС в Новосибирской области Алексей Пахомов.

Для подключения сверхскоростного интернета требуется оборудование с пропускной способностью 1 Гбит/с. Проверить техническую возможность подключения домашних сервисов по конкретному адресу в Новосибирске можно на сайте МТС.