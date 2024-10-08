В «Ситилинке» стартовали эксклюзивные продажи модема с функцией роутера ZTE F30 Pro

В «Ситилинке» начались эксклюзивные продажи модема ZTE F30 Pro. Новинка отличается компактными размерами, стандартом Wi-Fi 6 и возможностью использования не только в качестве модема, но и в качестве роутера. Модель поддерживает одновременное подключение до 16 устройств. Об этом CNews сообщили представители «Ситилинка».

ZTE F30 Pro можно подключить к компьютеру не только стандартно, через разъем USB-A, но и через более современный интерфейс USB-C. Возможности подключения позволяют использовать модем в качестве роутера и «раздавать» Wi-Fi не используя переходники, или подключать его к розетке, пауэрбанку или любому другому источнику питания.

Ситилинк ZTE F30 Pro

Новинка поддерживает стандарт связи LTE для подключения в качестве модема и Wi-Fi 6 для передачи сигнала по Wi-Fi. Устройство обеспечивает высокую скорость передачи данных и стабильное одновременное подключение 16 устройств при «раздаче» сигнала Wi-Fi. Максимальная пропускная способность карманного модема-роутера при использовании в качестве модема составляет 150 Мбит/с и до 287 Мбит/с в режиме роутера – можно свободно загружать объемные файлы, смотреть потоковое видео и играть в онлайн-игры.

Из других особенностей стоит отметить поддержку функции фонового управления безопасностью и мониторинга трафика. Пользователи могут изменять имя сети и пароль в фоновом режиме и проверять оставшиеся пакеты трафика.

На старте продаж модем ZTE F30 Pro можно приобрести со скидкой, стоимость с учетом скидки составляет 2390 руб.