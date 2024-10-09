CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация
|

«МегаФон»: голос томичей уходит в цифру

Жители Томской области стали чаще звонить с помощью технологии VoLTE (Voice over LTE) – цифровые телефонные разговоры составляют 77% от всех звонков в регионе, и за год их количество выросло на 7%. К таким выводам пришли специалисты «МегаФона», проанализировав обезличенные данные абонентов в регионе. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Технология VoLTE позволяет передавать голосовые звонки через сеть четвертого поколения и одновременно «серфить» в интернете без потери качества сигнала. Сервис обеспечивает кристально чистый звук и мгновенное соединение. Технология VoLTE включается автоматически, если она не активировалась, это можно сделать самостоятельно в настройках смартфона.

Устройства с возможностью совершать цифровые звонки имеют 53% абонентов «МегаФона» в Томской области. Причем среди владельцев таких телефонов мужчины встречаются на 10% чаще, чем женщины.

Среди городов бесспорным лидером по количеству и годовому приросту цифровых звонков является Томск, на который приходится 59% от общего объема голосового трафика по региону. Прирост за последний год составил 5%. В поселениях региона звонки по технологии VoLTE также популярны у абонентов оператора. Самыми разговорчивыми стали жители поселка Зональная Станция и деревни Кисловка, расположенных в пригороде столицы Томской области. С начала 2024 г. жители этих населенных пунктов проговорили количество минут равное 15 и 9 годам беспрерывного общения (соответственно). Тройку лидеров замыкает село Мельниково Шегаринского района – здесь абоненты провели за телефонными разговорами более 6 лет.

«Мы уделяем особое внимание развитию сети четвертого поколения в регионе, чтобы люди могли с комфортом пользоваться любыми приложениями и сервисами даже в условиях растущей нагрузки на инфраструктуру. Завершая масштабную кампанию по модернизации базовых станций в Томской области, могу сказать, что на сегодняшний день уже выполнено 66% от запланированного на этот год объема работ. Также введены в эксплуатацию четыре новых объекта связи, которые не только обеспечили более широкую территория покрытия, но и увеличили зону обслуживания технологии VoLTE», — сказал директор «МегаФона» в Томской области Марк Малахов.

Высокая востребованность пользователями VoLTE сформировалась и благодаря большому ассортименту смартфонов, поддерживающих технологию. В 2024 г. в рейтинг популярных мобильных устройств Томской области вошли устройства китайских и корейских производителей – Samsung, Huawei, Nokia, Xiaomi, а также российский BQ-mobile.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как выбрать гибкую CRM-платформу для корпоративных продаж

Портал Большой российской энциклопедии ликвидируется

Что ждут пользователи от российской системы ВКС?

Налоговики банкротят одну из старейших российских сетей продажи гаджетов

Как технологии помогают выстроить процессы вокруг пациента, а не бумажек

По доносу YouTube из магазина приложений для iPhone изгнали музыкальный сервис с миллионной аудиторией

Конференции

Облачные и платформенные сервисы: IaaS, DBaaS, DRaaS, Kubernetes, SecaaS

LANSOFT: время комплексных бизнес-решений

Orion Digital Day
Показать еще

MARKET.CNEWS

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Обзор моноблока Acer Aspire S27-1755: мощный и аккуратный

Лучшие кнопочные телефоны с интернетом: хиты продаж

Обзор HUAWEI WATCH GT 5 Pro 46 мм: умные часы, которые умеют все

Показать еще

Наука

Ученые воскрешают шерстистого мамонта, но боятся вызвать Апокалипсис

Как VR превращает боль от физических упражнений в удовольствие

Новый чип, управляющий терагерцовыми лучами — основа для сверхбыстрого и надежного интернета будущего
Показать еще
CNews Forum 2024 CNews Forum 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

byteoilgas_conf 2024 byteoilgas_conf 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

LANSOFT: время комплексных бизнес-решений LANSOFT: время комплексных бизнес-решений

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

Orion Digital Day Orion Digital Day

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

ELMA DAY ELMA DAY

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

MVP для крупного бизнеса. Как сократить расходы и время? MVP для крупного бизнеса. Как сократить расходы и время?

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: