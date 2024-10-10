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Новые патч-панели в линейке телекоммуникационного оборудования TERACOM бренда EKF

Компания ООО «Электрорешения», представляющая бренд EKF на территории России, расширила ассортимент телекоммуникационного оборудования TERACOM патч-панелями категории 5е высокой плотности. С помощью новинки можно вдвое увеличить плотность информационных разъемов RJ45 на один юнит. Это позволяет эффективнее использовать ограниченное пространство телекоммуникационных шкафов и организовать коммутацию большего количества линий и каналов связи. Об этом CNews сообщили представители EKF.

Коммутационная или патч-панель – это элемент кабельных систем, предназначенный для терминирования витопарных кабелей и коммутации линий и каналов связи с активного сетевого оборудования на порты информационных розеток офисных помещений.

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EKF
Новые патч-панели в линейке телекоммуникационного оборудования TERACOM бренда EKF

Патч-панель TERACOM высокой плотности соответствует категории 5е по ISO 11801, что обеспечивает гарантированную скорость передачи данных на частоте до 100 МГц. Новинка имеет 48 разъемов RJ45 по схеме 8P8C на лицевой стороне, неэкранированный корпус из листовой стали, органайзер для поддержки больших кабельных пучков с задней стороны. Монтажные 8-позиционные колодки выполнены на печатной плате и корпусе. Высота устройства один юнит (1U).

Контакты разъемов RJ45 покрыты золотом для снижения контактного сопротивления и увеличения срока службы. Патч-панель рассчитана минимум на 750 циклов включения/отключения.

Новинка полностью поддерживает работу технологии PoE.

В настоящий момент в ассортименте представлены патч-панели TERACOM от категории 5e до категории 6a в соответствии с ISO 11801 экранированного и неэкранированного исполнения. Также имеются наборные патч-панели, предназначенные для установки информационных модулей Keystone Jack.

Линейка продукции TERACOM бренда EKF – это телекоммуникационное оборудование для построения и организации слаботочных систем связи: систем видеонаблюдения, систем безопасности и СКУД, структурированных кабельных систем (СКС), подключения и работы интернета и Wi-Fi сетей.

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