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В районе ЖК «Петроглиф парк» в Хабаровске МТС ускорила мобильный интернет

МТС установила новое телеком-оборудование в Индустриальном районе вблизи ЖК «Петроглиф парк». Скорость мобильного интернета в сети LTE выросла на 30%. Об этом CNews сообщили представители МТС.

МТС провела обновление сети мобильной связи в Индустриальном районе Хабаровска. Новая скорость 4G-интернета стала доступна для жителей ЖК «Петроглиф парк» и соседних домов, расположенных в жилых массивах на улицах Краснореченская и Оборонная. Район «Петроглиф Парк» получил свое название благодаря петроглифам Сикачи-Аляна, которые послужили источником вдохновения для его проекта. Эти древние наскальные рисунки, возраст которых сопоставим с египетскими пирамидами, представляют собой культурное наследие коренных народов Дальнего Востока.

Жители ЖК «Петроглиф парк» и смежных районов смогут с большим комфортом использовать банковские приложения, дистанционно учиться и работать, а также смотреть фильмы в формате Ultra HD и запускать «тяжелые» игры. Используя высокоскоростной мобильный интернет и специальные приложения, родители школьников смогут отслеживать местоположение своих детей.

Новая скорость МТС стала доступной также для студентов и преподавателей Хабаровского колледжа отраслевых технологий и сферы обслуживания, магазинов и прогулочных зон, расположенных вблизи ЖК.

«Мы наращиваем темпы модернизации и строительства телеком-сети в Хабаровске и агломерации, так как понимаем, что мобильный доступ в сеть сегодня – необходимость для комфортной жизни и эффективной работы наших абонентов. Растущие потребности жителей Хабаровска требуют от нас серьезных вложений в инфраструктуру. Мы уделяем особое внимание новым районам, где проживают активные потребители интернета. Жители новостроек не только используют мобильный интернет для общения, но и внедряют элементы умного дома — от умных выключателей, датчиков протечки до бытовой техники», — отметила директор МТС в Хабаровском крае Наталья Экшенгер.

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