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Перейти к другому оператору со своим мобильным номером стало проще

С первого сентября 2024 г. число переносов мобильных номеров от одного оператора к другому выросло на 20%., подсчитали в НИИ «Радио». Такое увеличение связано с вступлением в силу новых правил оказания услуг телефонной связи (Правила оказания услуг телефонной связи, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.01.2024 № 59), в работе над которыми НИИ «Радио» принимал активное участие. Об этом CNews сообщили представители НИИ «Радио».

Ранее оператор-донор (от которого уходил абонент) сверял больше сведений, в том числе адрес места регистрации (для физлиц), адрес местонахождения (для юрлиц), данные регистрации для ИП и др. По новым правилам перечень сведений об абоненте, передаваемых при переносе мобильного номера, сократился до ФИО, серии и номера паспорта.

«Новые правила значительно упростили процедуру переноса и снизили количество отказов в переносе. Мы видим позитивную динамику – абонентам стало легче переходить от оператора к оператору, и это еще один шаг, чтобы избавиться от «мобильного рабства», — сказал замгендиректора НИИ «Радио» Владимир Рисман.

НИИ «Радио» является оператором базы данных перенесенных номеров (БДПН), которая используется при переносе номеров. Для реализации новых правил были внесены соответствующие изменения в программное обеспечение БДПН.

«Другие улучшения, которые мы прорабатываем совместно с Минцифры и ожидаем их реализовать в ближайшее время, — это запуск системы арбитража, когда сверять сведения об абонентах при переносе номеров будет оператор БДПН. Это исключит возможность необоснованных отказов в переносе со стороны оператора-донора. Кроме того, в ближайшее время мы завершим серию испытаний по переносу номеров между регионами. При положительных результатах – а пока все работает на 5+ - будут инициированы предложения о внесении изменений в нормативные правовые акты, которые позволят россиянам сохранять свои номера при переезде в другой регион», — сказал Рисман.

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