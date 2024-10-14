Аналитика: у россиян вырос интерес к пермским здравницам

С началом осени у россиян вырос интерес к пермским санаториям. Отдых и лечение в краевых здравницах стали чаще планировать жители Пензенской, Владимирской, Ярославской и Тульской областей, а также Чувашии. Интернет-трафик из этих регионов на санаторно-курортные ресурсы Пермского края увеличился более чем в 10 раз в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, свидетельствуют данные «МегаФона» на основе анализа обращений к тематическим сайтам. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Среди пользователей, интересующихся программами оздоровления организма, оказалась почти половина пермяков – 45%. Остальной трафик генерируют жители других регионов страны. При этом наибольший интерес проявляют свердловчане, югорчане, москвичи, челябинцы и тюменцы. На них приходится еще 36 % объема передачи данных. Санаторными курортами региона также интересуются жители Ямала, Краснодарского края, Башкирии, Удмуртии и Санкт-Петербурга.

Пик планирования оздоровительного отдыха приходится на начало года – январь и февраль. Именно в эти месяцы туристы активнее всего изучают сайты пермских здравниц.

В свою очередь, жителей Пермского края привлекают экологически чистые места Башкирии и Челябинской области, минеральные воды в Кисловодске и Ессентуках, субтропический климат Сочи и Адлера, морской воздух Балтийского побережья, бальнеологическое лечение на Алтае. В первую пятерку самых желанных для пермяков санаториев входят «Янган‑Тау» в Башкирии, «Солнечный» в Ставрополье, «Магадан» и «Знание» в Краснодарском крае и «Увильды» в Челябинской области.

«Через базовые станции, которые обеспечивают телеком-услугами санаторно-курортные комплексы Пермского края, ежемесячно проходит около 500 Тб данных, что сравнимо с 800 тыс. мин видеообщения в мессенджерах. Здравницы Прикамья востребованы не только у жителей региона, но и у гостей из других регионов страны. Со своей стороны, мы обеспечиваем мобильную связь и скоростной интернет в значимых туристических местах края, в том числе и в рекреационных зонах. Так, с начала года наши инженеры модернизировали свыше 150 базовых станций, а также провели масштабные работы по ускорению мобильного интернета в Перми, которая является визитной карточкой региона и отправной точкой для дальнейшего путешествия к санаториям региона», – сказал директор «МегаФона» в Пермском крае Андрей Шмалев.