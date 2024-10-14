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МТС добавила скорость мобильного интернета на крупнейшем золоторудном месторождении Сухой Лог

МТС сообщает о модернизации сети и установке нового телеком-оборудования в Бодайбинском районе вблизи золоторудного месторождения Сухой Лог. Средняя скорость мобильного интернета у сотрудников, работающих вахтовым методом, выросла на треть. Об этом CNews сообщили представители МТС.

На территории месторождения находятся вахтовые поселки, где проживают тысячи человек. Ускоренный мобильный интернет стандарта LTE позволит постоянным сотрудникам и специалистам, приезжающим из других регионов страны, решать производственные вопросы, совершать видеозвонки в высоком качестве, общаться с родными и близкими в социальных сетях, а также смотреть фильмы или играть в мобильные игры онлайн в свободное время.

«Сухой Лог расположен отдаленно от жилых населенных пунктов – в 850 км от Иркутска и 140 км от Бодайбо. Для людей, несущих долгосрочную вахту по контракту, качественная связь и быстрый мобильный интернет зачастую один из главных каналов связи с миром, семьей. Благодаря проведенным работам, сотрудники месторождения и предприятий могут пользоваться современными сервисами и получать необходимые услуги онлайн, не испытывая цифрового дискомфорта, наравне с жителями крупных городов даже в часы пиковой нагрузки на сеть. В регионе растут масштабы промышленных работ и закономерно растет потребность в качественной связи, поэтому мы постоянно модернизируем телеком-оборудование, расширяя пропускную способность сети и в таких труднодоступных местах», — отметил директор МТС в Иркутской области Константин Зимин.

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