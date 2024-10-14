Т2 развивает программу стажировок вместе с IThub

T2, российский оператор мобильной связи, заключил соглашение о сотрудничестве с инновационным колледжем информационных и креативных технологий IThub. На старте партнерства оператор проведет несколько мастер-классов для студентов кафедры программирования и управления ИT-продуктом, а также хакатон. По его результатам лучшие студенты IThub смогут пройти стажировку в Т2. Об этом CNews сообщили представители Т2.

Т2 продолжает расширять программы стажировок и заключать партнерства с крупными университетами и колледжами страны. В начале октября 2024 г. оператор начал сотрудничать с единственным в России частным колледжем подготовки ИT-специалистов по бизнес-ориентированной методологии обучения IThub. Т2 разработала программу для мастер-классов с участием специалистов компании. Компания проведет хакатон, по результатам которого студенты смогут пройти стажировку в интересующем департаменте оператора. Теперь у учащихся кафедры программирования и управления ИT-продуктом появится больше образовательных возможностей, а также шансов проявить себя в профессиональной сфере.

Единовременно в сети колледжа обучается более 6 тыс. студентов. IThub готовит кадры по направлениям программирования и управления ИT-продуктом, информационной безопасности и системному администрированию, дизайну и коммерции. Методология позволяет учащимся начинать строить карьеру уже со второго курса, а возможность прохождения стажировки в такой компании, как Т2, может стать первым шагом в построении карьеры.

Вячеслав Гришин, руководитель департамента по взаимодействию с учебными заведениями и контролю условий труда Т2: «Т2 как один из лидеров телекоммуникационного рынка активно способствует развитию ИT-отрасти в России. Мы готовы делиться своей экспертностью и помогать студентам IThub быстрее прочувствовать тренды рынка и перенимать опыт, который им пригодится в карьере. В условиях нехватки качественных кадров в отрасли мы готовы активно способствовать наращиванию компетенций у начинающих специалистов и принимать их на стажировку для дальнейшего развития».

София Лагутина, директор колледжа информационных и креативных технологий IThub: «Мы рады партнерству с компанией Т2, одним из лидеров телекоммуникационного рынка, который активно способствует развитию ИT-отрасли в России. Совместная работа позволит повысить качество образования и открыть для наших студентов возможность стажироваться в одной из самых перспективных телеком-компаний, чтобы понять специфику работы в корпоративной экосистеме ведущего игрока на рынке».