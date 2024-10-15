«МегаФон» улучшил связь в колокольной столице Урала

Телеком-оператор «МегаФон» запустил новое оборудование в нескольких районах Каменска-Уральского в Свердловской области. Теперь еще более стабильный 4G-сигнал и звонки по современной технологии VoLTE (голос в сети четвертого поколения) будут доступны жителям одного из крупнейших городов региона и туристам, приехавшим посмотреть колокольную столицу и ее окрестности. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Новое оборудование работает сразу в нескольких частотных диапазонах, что гарантирует устойчивое покрытие сети и высокую скорость мобильного интернете как в центре населенного пункта, так и на его окраинах.

Специалисты «МегаФона» провели работы в Красногорском районе Каменска-Уральского и поселке Олимпийский. Новые базовые станции помогли улучшить мобильный интернет на улицах Заводской, Красногорской, Лермонтова и Заводском проезде. Новые объекты связи также были установлены на проспекте Победы, улицах Октябрьской и Каменской, где заметно подросли скорости передачи данных. Помимо этого, модернизация была проведена более чем на 90% телеком-объектов в городе.

Средняя скорость передачи данных после проведенных работ – около 35 Мбит/с, при этом максимальные скорости превышают 70 Мбит/с. Этого хватает для осуществления видеозвонков в мессенджерах, скачивания объемных файлов, прослушивания любимой музыки онлайн и отправки писем. Модернизация также помогла снизить нагрузку на сеть в самых качающих локациях города и вывести качество услуг на новый уровень.

«С начала года мы планомерно улучшаем связь в одном из крупнейших городов региона – Каменске-Уральском. Мы видим, что количество наших пользователей в этом населенном пункте растет, а чтобы они не ощущали на себе пиковых нагрузок и пользовались стабильным мобильным интернетом, мы устанавливаем новые базовые станции и модернизируем существующие. Сейчас максимальная скорость передачи данных в городе может достигать 70 Мбит/с», – сказал директор «МегаФона» в Свердловской области Алексей Женихов.

В общей сложности с начала 2024 г. в регионе построили и модернизировали уже более 1000 телеком-объектов.