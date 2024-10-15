В «Билайн» рассказали о новом виде мошенничества в мессенджерах

«Билайн» рассказывает о новом виде мошенничества, активно распространяющемся в популярных мессенджерах. Внутренняя аналитика компании показывает, что в результате борьбы с телефонными мошенниками 80% атак теперь происходят через мессенджеры W******p, Telegram и Viber.

Злоумышленники используют различные схемы обмана, представляясь родственниками, сотрудниками службы безопасности, коллегами и даже полицией. Особенно уязвимыми становятся неактивные пользователи мессенджеров, среди которых, по данным Группы быстрого реагирования «Билайна», чаще всего оказываются пожилые люди, для которых мессенджеры были установлены детьми или внуками. Об этом CNews сообщили представители «Билайн».

«Мошенники взламывают аккаунты неактивных пользователей и начинают обзвон других пользователей мессенджера, выдавая себя за сотрудников банков или сотовых операторов. Они могут изменить изображение профиля на логотип компании для создания доверия. Звонки поступают через мессенджер с номера жертвы, не подозревающей о взломе, что затрудняет идентификацию мошенничества. В результате чего могут проводиться массовые обзвоны со взломанного аккаунта», — сказал Дмитрий Чернов, директор по клиентскому обслуживанию и сервису розничного бизнеса ПАО «ВымпелКом».

Для защиты от подобных действий «Билайн» рекомендует пользователям проверить привязку своих аккаунтов к посторонним устройствам. Для этого необходимо зайти в настройки мессенджера и выбрать пункт «Связанные устройства». Если среди них есть незнакомые устройства, следует немедленно нажать «Выйти» из аккаунта.

На сегодняшний день «Билайн» защищает более 13 млн клиентов от спама и мошенничества с помощью инновационных алгоритмов. Более миллиона пользователей также доверяют сервису «Моя безопасность», который предлагает бесплатную защиту от нежелательных звонков, включая те, что поступают из популярных мессенджеров. Также сервис способен принять вызов за клиента, если ему неудобно говорить, уточнить цель звонка и отправить запись разговора в мобильное приложение оператора или в Telegram.

В случае подозрительных действий или попыток мошенничества «Билайн» призывает обращаться по номеру 0611, где специалисты Группы быстрого реагирования оператора готовы оперативно помочь в решении проблемной ситуации.