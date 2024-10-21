Origo представила новый конфигурируемый гигабитный коммутатор OS2216

Компания Origo представила новый конфигурируемый гигабитный коммутатор OS2216.

Новинка рекомендована для подключения рабочих мест в корпоративных сетях, офисах, образовательных, медицинских и муниципальных учреждениях, где требуется высокая пропускная способность, безопасность и надёжность для работы с сетевыми приложениями и сервисами.

Особенности нового коммутатора: 16 портов 10/100/1000Base-T с разъемом RJ-45; не требует настройки, отличается простотой установки и эксплуатации; DIP-переключатель для быстрой активации необходимых режимов работы: Standard – стандартный режим коммутации с передачей трафика между всеми портами и поддержкой управления потоком IEEE 802.3x; Network Cloning – функция управления потоком IEEE 802.3x выключена на всех портах; VLAN – порты 1 – 14 изолированы друг от друга и могут обмениваться трафиком только с uplink-портами, что позволяет решить проблему сетевого шторма, повысить безопасность и производительность сети; поддержка Jumbo-фреймов 15 КБ; автоматическое определение полярности кабеля (MDI/MDIX) и согласование скорости передачи.

Коммутатор выполнен в металлическом корпусе с пассивной системой охлаждения, что позволяет размещать его в непосредственной близости от рабочих мест. Набор для крепления в 19-дюймовую стойку входит в комплект поставки.

OS2216 доступен для заказа с российского склада компании у дистрибьюторов и партнеров Origo. Рекомендованная цена для конечных пользователей составляет $68.