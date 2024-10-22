CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Беспроводная связь
|

Инженеры «Спутникс» разработали собственную аппаратуру для передачи информации со спутника на Землю

Инженеры «Спутникс» разработали собственную аппаратуру для передачи информации со спутника на Землю. Высокоскоростная радиолиния Х-диапазона позволяет передавать данные с собирающего данные оборудования космического аппарата на скорости 600 – 1750 Мбит/с. При этом разработчикам космической компании удалось добиться оптимальных размеров блока для его интеграции на борту любых спутников, в том числе малых форм – вес оборудования не превышает 15 кг.

Аппаратура собственной разработки позволит частной космической компании не только ускорить процесс серийного производства спутников, но и оптимизировать затраты на их производство. Кроме того, одной из задач было сделать аппаратуру универсальной и применимой в космических аппаратах как российских космических компаний, так и зарубежных.

«Производство собственного оборудования и аппаратуры – одна из наших стратегических задач. Это гарантия независимости как самой компании, так и отечественной космической отрасли в целом. Победа в конкурсе говорит о том, что в компании «Спутникс» работают высококлассные специалисты с уникальными компетенциями», – сказал генеральный директор «Спутникс» Владислав Иваненко.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Дмитрий Головин, «МТС Линк»: Мы намерены задавать новые стандарты коммуникаций

На создании российского чудо-планшета Чубайса из «Роснано» «похитили 13 миллиардов»

Вадим Изотов, ВТБ: В ближайшие пять лет рухнут все барьеры и сомнения, и биометрия будет везде

Конференция CNews «Современный цифровой офис» состоится 5 декабря 2024 года

Российская альтернатива GitHub: изучаем возможности

Роскомнадзор испытывает на Рунете сервис поиска критических уязвимостей

Конференции

LANSOFT: время комплексных бизнес-решений

Orion Digital Day

ELMA DAY’24: Экосистема Low-code решений
Показать еще

MARKET.CNEWS

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Долговечны ли ноутбуки с OLED-экранами: 5 удачных моделей

Почему подписки — ловушка для потребителей и как туда не попасть

Сервисы для озвучки текстов с помощью нейросетей: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Черные дыры не то, чем они кажутся: новые данные разрешают их парадокс

Астероид «Титаник» изменил форму крупнейшего спутника Солнечной системы — астрономы провели параллели с катастрофами на Земле и Плутоне

Самый быстрый в мире микроскоп позволяет уловить даже движение электронов
Показать еще
CNews Forum 2024 CNews Forum 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

byteoilgas_conf 2024 byteoilgas_conf 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

LANSOFT: время комплексных бизнес-решений LANSOFT: время комплексных бизнес-решений

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

Orion Digital Day Orion Digital Day

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

ELMA DAY ELMA DAY

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

MVP для крупного бизнеса. Как сократить расходы и время? MVP для крупного бизнеса. Как сократить расходы и время?

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: