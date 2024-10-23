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Sitronics KT обеспечит базовыми станциями АИС 5 бассейновых администраций Росморречфлота

Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот) и разработчик морских решений Sitronics KT (входит в Sitronics Group) заключили двухлетний контракт на поставку комплектов береговых (базовых) станций автоматической идентификационной системы. Базовые станции АИС предназначены для информационного обмена между судами и берегом на УКВ-каналах в автономном режиме. Береговая станция АИС позволяет принимать информацию о судах, параметрах их движения, а также сообщения, относящиеся к безопасности судоходства на внутренних водных путях.

Технология АИС будет использоваться сотрудниками береговых диспетчерских служб, отвечающих за контроль движения судов, для предотвращения аварийных ситуаций на внутренних водных путях.

«Эффективное функционирование и развитие внутренних водных путей невозможно без активного внедрения современных технологий в практику судовождения и управления судоходством на реках. – отметил руководитель Росморречфлота Андрей Тарасенко. – Создание соответствующих систем автоматического обмена информацией между судами и береговыми службами обеспечит контроль за судоходством, его эффективность, а также охрану человеческой жизни и окружающей среды».

Система функционирует в реальном режиме времени, отвечает согласованным на глобальном уровне стандартам и принципам. Совместимость АИС для внутреннего судоходства с аналогичной морской системой обеспечит прямой обмен данными между морскими судами и судами внутреннего плавания, осуществляющими судоходство в районах смешанного плавания.

Напомним, что АИС уже успешно эксплуатируется в администрациях внутренних водных путей на Единой глубоководной системе. Дополнительные комплекты оборудования получат пять бассейновых администраций, подведомственных Росморречфлоту, что позволит обеспечить непрерывную зону покрытия.

Поставка оборудования проводится в рамках федерального проекта «Поддержание, развитие и использование системы ГЛОНАСС» государственной программы «Космическая деятельность России».

«Морская и речная отрасль продолжает активную цифровую трансформацию. Мы, как разработчики, стараемся найти решения на ее запросы – и с точки зрения создания суверенного программного обеспечения, и по аппаратной части. Чаще всего объекты, требующие цифровой модернизации, относятся к критически значимой инфраструктуре, поэтому все наши продукты проходят сертификацию и все необходимые освидетельствования» - сказал генеральный директор Sitronics KT Андрей Родионов.

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