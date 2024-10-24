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Гигабитный интернет от МТС получили больше 1500 семей Краснообска

МТС завершила очередной этап развития фиксированной сети в Новосибирске. Домашний интернет на скорости до 1 Гбит/с и цифровое ТВ стали доступны жителям 13 домов в рабочем поселке Краснообск. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Интернет со скоростью до 1 Гбит/с смогут подключить почти 1700 семей, проживающих в рабочем поселке Краснообск в Новосибирской области. Теперь жителям 13 домов стал доступен домашний интернет со скоростью в 10 раз выше, чем у обычного. Благодаря этому у каждого члена семьи есть возможность заниматься своими делами в интернете. Без потери скорости можно одновременно смотреть фильм, скачивать тяжелые файлы, удаленно работать и играть в сетевые игры.

«Новосибирск и в целом наш регион не зря считают научной столицей России. В Краснообске расположены несколько организаций Сибирского отделения аграрной науки, многие сотрудники проживают тут же. С гигабитным интернетом от МТС у них есть возможность при необходимости — например, во время больничного или дня на удаленке — комфортно продолжить работу с документами или коммуникации с коллегами из дома. При этом другие члены семьи смогут также пользоваться интернетом, скорость будет высокой на каждом устройстве», — сказал директор МТС в Новосибирской области Алексей Пахомов.

Для подключения сверхскоростного интернета требуется оборудование с пропускной способностью 1 Гбит/с. Проверить техническую возможность подключения домашних сервисов по конкретному адресу в Новосибирске можно на сайте компании.

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