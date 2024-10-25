«МегаФон»: тамбовчане спасаются от осенней хандры виртуальными путешествиями к вулканам и каньонам

C наступлением осени и началом сезона деловой активности жители Тамбовской области начали искать нетривиальные способы борьбы с апатией. В тренде оказались виртуальные экскурсии в различные города мира и ресурсы по моделированию интерьера мечты. В октябре 2024 г. интерес к онлайн-площадкам такой тематики вырос на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, подтвердили аналитики «МегаФона» после изучения обезличенных данных обращаемости к десяткам тематических ресурсов. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

В октябре 2024 г. тамбовчанам стали особенно интересны сайты с различными виртуальными турами — трафик на них в общей сложности вырос в два раза по сравнению с аналогичным периодом сентября 2024 г.. Наибольшей популярностью стали пользоваться ресурсы с трансляциями веб-камер из необычных мест мира — вулкана Этна в Италии, каньонов в штате Юта (США) и даже со дна океана, где можно полюбоваться коралловыми рифами. Лидером по объему потраченного трафика стал сайт, на котором в онлайн-режиме можно понаблюдать за балконом Джульетты в Вероне.

Также среди новых способов справиться с осенней апатией — создание интерьера мечты (рост трафика на 93% по сравнению с сентябрем). Прослушивание звуков природы, напротив, стало менее интересно, снижение составило более 20%.

Наиболее популярными днями для посещения «отвлекающих» сайтов стали среда и четверг — к этому времени уже накапливается усталость от рабочих задач и хочется переключиться на медитативный контент.

«Развлекательные и медитативные сайты пользуются большим интересом у тамбовчан, которые с приходом осени ощутили нехватку солнца и позитивных эмоций. Сейчас наши абоненты часто используют мобильный интернет для посещения виртуальных туров и изучения архитектуры. Мы регулярно модернизируем телеком-оборудование, благодаря чему жители региона могут проводить свой досуг на максимальных скоростях и со стабильным сигналом мобильного интернета. Так, с начала года мы уже модернизировали и построили более 270 телеком‑объектов», — отметил директор «МегаФона» в Тамбовской области Александр Мудрецов.

Помимо виртуальных путешествий и музыкальной релаксации, свой эффективный способ победить осеннюю хандру и переключить внимание предлагают психологи. По словам Анны Кирьяновой, самый лучший способ улучшить свое психологическое состояние озвучил император‑философ Марк Аврелий — он посоветовал посмотреть на тех, кто позади нас. Помочь тем, кто нуждается в помощи, материально или морально. И это доказано: добрые дела улучшают психологическое состояние, считает психолог.