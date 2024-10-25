CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Мобильная связь
|

МТС начала предупреждать кузбассовцев о мошенничестве во время разговора

МТС объявила о реализации решения «Безопасный звонок» в Кемеровской области: абоненты будут получать голосовое предупреждение о возможном мошенничестве во время телефонного разговора. Голосовой сигнал от искусственного интеллекта услышит только пользователь, принявший звонок.

Решение направлено на снижение рисков, связанных с мошенническими звонками. Искусственный интеллект на основе больших данных (Big Data) МТС анализирует разговор, выявляя подозрительную активность. Если ИИ распознает мошеннические действия, абонент получит уведомление о потенциальной угрозе. Далее пользователь самостоятельно принимает решение, продолжить разговор или нет.

В качестве пилотного проекта «Безопасный звонок» запущен в Москве в мае 2024 года. Сегодня решение работает во всех регионах, в том числе в Кузбассе. В большинстве случаев искусственный интеллект распознает мошенников в течение первой минуты разговора. Чаще всего злоумышленники представляются сотрудниками сотовых операторов (78%), социальных, пенсионных и налоговых служб (9%), банков (5%) и других ведомств. Пик активности мошенников приходится на период с 14:00 до 16:00 в будние дни. Реже всего они звонят в выходные вечером.

«МТС внедряет новые инструменты для защиты абонентов от спама и мошенничества. «Безопасный звонок» – принципиально новая возможность, которая позволит оградить от последствий общения со злоумышленниками многих абонентов. Мошенники бывают очень убедительными и могут ввести в заблуждение человека даже с развитым критическим мышлением. На искусственный интеллект приёмы и уловки аферистов не действуют. Предупреждение от робота позволит человеку отвлечься от разговора, засомневаться и положить трубку», — сказал директор МТС в Кемеровской области Руслан Бекиров.

«Безопасный звонок» можно подключить в разделе «Защитник» в приложении «Мой МТС». При этом действует бесплатный 7-дневный период, после чего стоимость услуги составит 199 руб. в месяц.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Какие космические технологии, сервисы и ПО будут созданы в России за 481 млрд руб.

На создании российского чудо-планшета Чубайса из «Роснано» «похитили 13 миллиардов»

Роман Зацепин, Softline — о суперлинейке облачных сервисов и развитии рынка облачных услуг

Конференция CNews «Современный цифровой офис» состоится 5 декабря 2024 года

Роскомнадзор испытывает на Рунете сервис поиска критических уязвимостей

Конференции

LANSOFT: время комплексных бизнес-решений

Orion Digital Day

ELMA DAY’24: Экосистема Low-code решений
Показать еще

MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Долговечны ли ноутбуки с OLED-экранами: 5 удачных моделей

Почему подписки — ловушка для потребителей и как туда не попасть

Сервисы для озвучки текстов с помощью нейросетей: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Черные дыры не то, чем они кажутся: новые данные разрешают их парадокс

Астероид «Титаник» изменил форму крупнейшего спутника Солнечной системы — астрономы провели параллели с катастрофами на Земле и Плутоне

Самый быстрый в мире микроскоп позволяет уловить даже движение электронов
Показать еще
CNews Forum 2024 CNews Forum 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

byteoilgas_conf 2024 byteoilgas_conf 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

LANSOFT: время комплексных бизнес-решений LANSOFT: время комплексных бизнес-решений

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

Orion Digital Day Orion Digital Day

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

ELMA DAY ELMA DAY

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

MVP для крупного бизнеса. Как сократить расходы и время? MVP для крупного бизнеса. Как сократить расходы и время?

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: