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МТС улучшила LTE-покрытие на федеральной трассе Р-404 в Тюменской области

МТС сообщает о реализации проекта по строительству сети на федеральной трассе Р-404, соединяющей Тюменскую область с Ханты-Мансийским автономным округом. Благодаря включению на базовых станциях «дальнобойного» диапазона LTE900 с высокой проникающей способностью радиосигнала, тысячи автомобилистов на ключевых участках дороги могут пользоваться голосовой связью и мобильным интернетом. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Новое оборудование установлено более чем на 20 базовых станциях в Тюменском, Ярковском, Тобольском и Уватском районах. Расширение сети проведено вдоль дороги у населенных пунктов Созоново, Дубровное, Новоселово, Дегтярево, Туртас, Нагорный, Карачино и многих других до границы с Югрой.

Автотрасса Р-404 – единственная автомобильная дорога, которая соединяет Тюменскую область с Ханты-Мансийским автономным округом, по которой туристы могут добраться до Тобольска, термального комплекса «Дубровинский», а также до села Покровское, где расположен Дом-музей Григория Распутина.

«Автомобильные дороги в Тюменской области находятся в зоне особого внимания из-за растущего пассажиропотока и грузоперевозок. С развитием инфраструктуры вдоль трасс мы активно строим телеком-сети, закрываем «белые пятна», чтобы, в первую очередь, повысить безопасность и комфорт водителей и пассажиров. Во-вторых, качественная связь позволит масштабировать возможности малого и среднего бизнеса. Например, тюменские предприниматели могут расширить географию установки камер видеонаблюдения, повысить цифровой сервис в придорожных кафе, отелях и пунктах техпомощи. Всего до конца года на федеральных трассах в регионе будет модернизировано более 60 базовых станций», – сказала директор МТС в Тюменской области Анастасия Михайлова.

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