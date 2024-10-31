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«ТрансТелеКом» подключил к Wi-Fi обновленный вокзал в Нерехте

Компания «ТрансТелеКом» предоставила публичный доступ в интернет по технологии Wi-Fi на открывшемся после масштабной реконструкции вокзале в городе Нерехта Костромской области.

Здание вокзала в Нерехте было построено в конце 1887 г. по проекту петербургского архитектора Ефима Бикарюкова и со временем стало памятником истории и архитектуры, украшающим Ярославско-Костромской участок Северной железной дороги.

14 октября 2024 г. состоялось открытие обновленного вокзального комплекса, который в результате капитального ремонта объединил в себе исторический внешний облик и современные технологии, соответствующие всем требованиям безопасности и стандартам обслуживания.

Компания «ТрансТелеКом» на вокзале Нерехта обеспечила установку и настройку оборудования для предоставления пассажирам и посетителям бесплатного доступа к Wi-Fi. Важность и востребованность этой услуги на железнодорожной инфраструктуре подтверждается тем, что количество ее пользователей неуклонно растет.

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