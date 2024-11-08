«Искра Технологии» представила комплексное решение private LTE/5G для промышленных предприятий

Компания «Искра Технологии» разработала комплексную систему private LTE/5G, предназначенную для применения в различных отраслях промышленности, включая горнодобывающую, нефтегазовую и логистическую сферы. Решение охватывает широкий спектр применений — от транспортных узлов и портов до складов и производственных площадок. Об этом CNews сообщили представители АО «Искра Технологии».

Основная концепция решения заключается в создании автономной частной сети, которая обеспечивает надежную мобильную связь на территории предприятия, даже в случае отключения внешних стыковок ядра сети. Это позволяет организациям поддерживать бесперебойный процесс передачи данных и управления, необходимый для современных производственных задач. 4G/5G ядро обеспечивает централизованное управление сетью с возможностью гибкой настройки параметров и предоставления различных сервисов.

Решение от «Искра Технологии» поддерживает различные промышленные приложения: видеонаблюдение – трансляция видео с камер, удаленное управление видеосистемами; управление машинами и механизмами – удаленное управление оборудованием, мониторинг его работы, сбор данных; диспетчерские функции и сервисы.

Особенности private LTE/5G включают специализированную адаптацию под нужды предприятия. Создание собственных частных сетей позволяет обеспечить безопасность данных, гибкость параметров, совместимость с инфраструктурой и высокую скорость передачи информации.

При этом решение от «Искра Технологии» предлагает ряд возможностей: end-to-end развертывание – от сервера до работающего 4G/5G ядра; интуитивно понятный web-интерфейс с возможностью конфигурации сетевых функций и мониторинга; универсальность установки – решение может развертываться как локально, так и в облаке, независимо от платформы; экономичность – система рассчитана на ограниченное количество абонентов, что снижает стоимость внедрения; быстрое развертывание – внедрение занимает всего несколько часов, что существенно ускоряет запуск проекта; упрощенное использование – простота настройки и эксплуатации для ИТ-персонала организации, что делает решение доступным даже для специалистов с минимальной подготовкой.

Комплексное решение голосового ядра IMS и ядра 4G/5G предусматривает возможность записи разговоров, что будет способствовать повышению уровня безопасности в компании. Поддержка управления номерами и нескольких планов нумерации предоставляет дополнительные возможности для кастомизации.

Поддерживается интеграция голосовых сервисов в рамках частной сети с помощью технологии vIMS, а также плавная миграция с существующих сетей. Система обеспечивает совместимость с наследуемыми сетями (TDM, NGN), минимизируя риски при переходе на новую технологию.