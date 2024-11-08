«Яндекс» представил масштабное обновление навигации для бизнеса

API «Яндекс Карты» расширили возможности навигационных продуктов для бизнеса, добавив новые функции для удобных и эффективных передвижений курьеров и водителей по городу. Обновления будут полезны компаниям в сфере ритейла, екома, фудтеха и логистики. Они позволят повысить операционную эффективность, упростить работу сотрудников и улучшить клиентский сервис. Об этом CNews сообщили представители API «Яндекс Карт».

Теперь в решениях API «Яндекс Карт» появилась функция построения маршрутов не только пешком, на общественном транспорте или автомобиле, но и на велосипедах и электросамокатах. Расчет пути в продуктах «Матрица расстояний» и «Получение деталей маршрута» в новом релизе учитывает велодорожки и специально выделенные полосы, благодаря чему компании могут строить оптимальные и безопасные маршруты на микромобильном транспорте, быстрее доставляя заказы в условиях плотного городского трафика.

В инструменте для создания собственного навигационного приложения под задачи бизнеса — NaviKit SDK — появилась возможность автоматического построения оптимальных маршрутов с учетом остановок для заправки или зарядки автомобилей. Благодаря этому водители легковых автомобилей, грузовиков и электромобилей смогут экономить время в пути, заранее понимая, когда нужно заезжать на АЗС или зарядную станцию. NaviKit SDK анализирует множество факторов: расстояние, на которое хватит текущего заряда или объема топлива, максимальный запас хода, тип коннектора, скорость движения, — и динамично корректирует маршрут при изменении каких-либо параметров.

Также для удобства курьеров и водителей легкового и грузового транспорта API «Яндекс Карты» добавили высокодетализированные карты дорог и трехмерные модели знаковых объектов страны в интерактивные инструменты для мобильных приложений - MapKit SDK и NaviKit SDK. Теперь на картах отображаются полосы движения, зоны разгона и торможения, островки безопасности и парковки, а еще объемные 3D-изображения зданий. Обновления помогают лучше ориентироваться на местности, не отвлекаясь на сторонние карты и сервисы, что положительно влияет на скорость доставки заказа.

«Текущее обновление продуктов API «Яндекс Карт» адаптировано под актуальные потребности компаний в России, — сказал Александр Тармолов, руководитель разработки API «Яндекс Карт». — От оптимизации маршрутов курьеров на велосипедах и самокатах до точного планирования остановок для заправки или зарядки: эти улучшения делают навигацию более гибкой и точной, что помогает компаниям повышать эффективность логистики и улучшать клиентский сервис».