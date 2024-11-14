МТС: эмо, рок и этно – какую музыку больше всего ценят на Северо-Западе

Холдинг «МТС Медиа» вместе с агентством ONSIDE изучили региональные музыкальные жанры. Аналитики определили самые популярные направления музыки, тренды развития, локальные особенности сцен, фестивалей в российских регионах. На Северо-Западе наибольшим спросом пользуется рок, композиции с примесью грусти, а в Петербурге, в частности, возрождается эмо-культура. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Хотя лидером среди российских слушателей остается поп, рок не сдает позиции, занимает уверенную вторую позицию по популярности, особенно выделяются панк-рок и пост-панк. Жители Северо-Запада предпочитают как раз более тяжелые жанры: метал, панк. Например, в Архангельске на звучание и характер композиций влияет географическое положение: суровый северный климат отражается в грусти и тоскливом настроении музыки. В Санкт-Петербурге, городе, совмещающем многие жанры, музыкальные лейблы, набирает обороты эмокор (ответвление от хардкор-панка). Так, в Северной столице наблюдается возрождение эмо-культуры, проходят специализированные фестивали и растет популярность новых исполнителей в стиле мидвест-эмо.

При этом растет интерес музыкантов к этно-направлению. Во многих российских регионах, не только на Северо-Западе, растет количество групп, исполняющих электронику, прогрессив-фолк метал, этно-поп-электронику, хип-хоп с элементами народных мотивов. Эксперты дополняют, что в будущем артисты будут часто совмещать этно, фолк в треках, чтобы попадать в трендовые плейлисты стриминговых сервисов.

Как отметила генеральный директор «МТС Медиа» Софья Митрофанова, один из актуальных трендов —децентрализация музыкальной сцены: она перемещается из Москвы и Санкт-Петербурга в регионы, все большую популярность получают песни на национальных языках.

«Современная российская музыкальная сцена очень разнообразна, но это разнообразие не всегда отражается в медиапространстве. Отсутствие заметных для широкой публики музыкальных медиа ограничивает молодых артистов в продвижении. Все это приводит к тому, что регионы живут своим звуком: развиваются и изменяются локальные жанры, но массовый слушатель об этом узнает только в одном случае — если жанр или его представитель становятся популярным», — отметила генеральный директор «МТС Лейбла» Надежда Бойчевски.

Авторы исследования отмечают, что скоро будет популярен гиперпоп, хип-хоп и R&B, потому что эту музыку часто используют в коротких видео в социальных сетях. Станет более востребованным инди-поп, особенно с элементами этно и рок-музыки.

Отдельный тренд ближайшего десятилетия, по мнению, экспертов, связан с использованием искусственного интеллекта (ИИ). Уже сейчас нейросети помогают создавать обложки для треков, материалы для промо-поддержки, контент-план для социальных сетей и отслеживать тенденции рынка музыки. Так, возможен рост популярности полностью цифровизированных концертов, фестивалей в формате виртуальной реальности. С одной стороны, развитие технологий ИИ настораживает представителей индустрии, так как есть опасения, что в будущем они займут большую часть сферы, с другой, присутствует понимание, что в песнях должна быть душа, которую робот не сможет создать, поэтому профессия музыканта в будущем сохранится.