«Мотив» расширяет сеть в Курганской области. Сотовый оператор увеличивает скорость передачи данных и зону покрытия в Зауралье

Оператор связи «Мотив» продолжает расширять сеть в Курганской области – с начала 2024 г. модернизировано и построено свыше 40 базовых станций. Об этом CNews сообщили представители компании «Мотив».

Работа по улучшению качества мобильной связи и интернет-услуг проводится оператором непрерывно в плановом режиме и позволяет жителям Зауралья – от крупных городов до малонаселенных пунктов – использовать возможности мобильного интернета и сотовой связи в повседневной жизни с максимальным комфортом:

«У сотового оператора «Мотив» есть два приоритетных направления работы. Первое – увеличивать зону покрытия сети и обеспечивать мобильной связью и высокоскоростным интернетом жителей удаленных и малонаселенных пунктов. Второе – постоянно улучшать качество связи и повышать скорость мобильного интернета.В 2025 г. «Мотив» планирует также активно развивать сеть в Курганской области», - сказал коммерческий директор сотового оператора Андрей Золотарев.

Ранее Мотив провел работы по строительству волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) в Зауралье, увеличив ее пропускную способность до 400 Гбит/с. Это обеспечило десяткам тысяч жителей высокую скорость передачи данных в сети интернет. Были построены магистрали Курган – Варгаши – Лебяжье – Попово, а также Шадринск – Катайск – Далматово – Каменский-Уральский. В ближайшее время к ВОЛС будет подключен поселок Менщиково.