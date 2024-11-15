МТС: в Карелии возрождается фолк

Холдинг «МТС Медиа» вместе с агентством ONSIDE изучили региональные музыкальные жанры. Эксперты определили характерные черты регионов, потенциал местных артистов и фестивалей и общие тенденции музыкальных сцен. В Карелии наиболее популярными жанрами исследователи назвали фолк, метал и рок. Об этом CNews сообщили представители МТС.

В результате проведенного исследования выяснилось, что в Республике Карелия происходит возрождение фолк-направления, а также есть представители метала, рока, панк-рока, поп-рока, рэпа. По данным экспертов в фолк-музыке в основном используется кантеле (карельские гусли), также есть инструмент йоухикко (карело-финский смычковый инструмент), но на нем играет уже очень мало музыкантов.

Хотя аналитики отмечают, что лидером среди российских слушателей остается поп, жители северо-западных регионов предпочитают более тяжелые жанры: метал, панк. При этом растет интерес музыкантов к этно-направлению. Во многих российских регионах, не только на Северо-Западе, растет количество групп, исполняющих электронику, прогрессив-фолк метал, этно-поп-электронику, хип-хоп с элементами народных мотивов. Эксперты дополняют, что в будущем артисты будут часто совмещать этно, фолк в треках, чтобы попадать в трендовые плейлисты стриминговых сервисов.

«Современная российская музыкальная сцена очень разнообразна, но это разнообразие не всегда отражается в медиапространстве. Отсутствие заметных для широкой публики музыкальных медиа ограничивает молодых артистов в продвижении. Все это приводит к тому, что регионы живут своим звуком: развиваются и изменяются локальные жанры, но массовый слушатель об этом узнает только в одном случае - если жанр или его представитель становятся популярным», - отметила генеральный директор «МТС Лейбла» Надежда Бойчевски.

Кроме того, аналитики пришли к выводу, что в дальнейшем будет происходить смещение акцентов с двух столиц в регионы. Освободившиеся слоты на музыкальной сцене из-за большого оттока артистов из России – шанс для региональных исполнителей.