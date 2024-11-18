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МТС модернизировала LTE-сеть в нескольких районах Барнаула

МТС сообщает о проведении модернизации телеком-оборудования в Барнауле. Скорость в нескольких районах города выросла на 15% за счет рефарминга – перевода частот, выделенных под 3G, на более современный стандарт мобильной связи LTE. Об этом CNews сообщили представители МТС.

МТС прокачала мобильный интернет в северо-восточной части Барнаула – на станции Ползуново, в поселках Борзовая Заимка и Силикатный, селе Власиха и микрорайоне Поток, а также в большей части Индустриального района.

Качество связи улучшилось не только на улице, но и внутри помещений, в том числе расположенных на цокольных этажах, где часто встречаются кафе и магазины. Теперь они могут с большим комфортом пользоваться цифровыми сервисами даже во время вечерних «пиковых» нагрузок на сеть.

«Мы видим, что в Барнауле потребление интернет-трафика из года в год стремительно растет, как за счет местных жителей, так и за счет туристов. В условиях, когда возможности частотного спектра ограничены, рефарминг — наиболее эффективный и экономичный способ модернизации мобильных сетей. С целью обеспечить барнаульцев быстрым интернетом и нарастить запас емкости на нашей сети, мы перевели 3G частоты на более современный и быстрый стандарт передачи данных – LTE. На данный момент модернизация охватила только часть города, на очереди Центральный район и пригород – СНТ “Сибирский садовод”, ПГТ Южный и село Лебяжье», — сказал директор МТС в Алтайском крае Иннокентий Цой.

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