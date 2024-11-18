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МТС улучшила связь во Дворце тенниса в Лужниках

МТС обеспечила качественную связь и скоростной мобильный интернет в открывшемся весной 2024 г. Дворце тенниса на территории олимпийского комплекса «Лужники». Благодаря современной сети связи спортсмены и болельщики смогут пользоваться мобильным интернетом на скорости до 200 Мбит/с на всей территории комплекса. Об этом CNews сообщили представители МТС.

На разных уровнях сложного пятиэтажного архитектурного объекта площадью 36 тыс. кв. метров, выполненного в виде призмы, инженеры МТС установили антенно-фидерную систему и 90 специальных внутренних радиоантенн. Современное телекоммуникационное оборудование обеспечивает равномерное и качественное покрытие сигнала на всех открытых и крытых кортах, тренировочных площадках для других видов спорта, в конференц-зале, кафе, бассейне, офисных и технических помещениях.

«Дворец тенниса в Лужниках – уникальный спортивный объект как с точки зрения архитектурного решения, так и технической оснащенности. Здесь действуют несколько режимов освещения, установлена система гибкого климат-контроля, солнцезащитные конструкции витражей, оборудование для видеотрансляции мероприятий. Безусловно, такой комплекс не мог остаться без качественной связи и интернета. Теперь посетители крупнейшего в Европе дворца тенниса смогут свободно вести прямые трансляции, обмениваться фото и видео в социальных сетях и звонить. В своей работе мы продолжим обеспечивать связью и другие спортивные объекты Москвы», – отметил технический директор московского региона МТС Владислав Медведев.

Ранее в рамках проекта по возрождению олимпийского комплекса «Лужники» МТС улучшила связь в ледовом дворце «Кристалл».

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