CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Телеком
|

Китайский производитель оборудования для IP-домофонии Dnake открывает представительство в России

Компания Dnake, производитель оборудования для IP-домофонии из Китая, объявила об открытии российского представительства. Это позволит обеспечить доступ российских заказчиков к продукции бренда, поддержку и обслуживание клиентов на территории страны, а также способствовать развитию партнёрских отношений с участниками рынка.

Представительство призвано предоставить российским клиентам и партнерам Dnake содействие в проработке проектов, техническое сопровождение, возможность получения оборудования на тестирование, обучение специалистов заказчика, гарантийный и постгарантийный сервис.

«Открытие российского представительства – важный этап в стратегии международного развития нашей компании, – сказал Алекс Чжуан, руководитель департамента зарубежных проектов группы Dnake. – Считаем, что приход бренда Dnake в Россию станет важным шагом для развития рынка IP-домофонии в стране. Мы гордимся тем, что наша продукция будет доступна для российского потребителя, и нацелены на долгосрочную и успешную совместную работу. Компания Dnake открыта к продуктивному сотрудничеству, к установлению надёжных партнёрских связей, к поиску новых возможностей роста. Надеемся, что сотрудничество с Dnake будет способствовать повышению уровня безопасности и комфорта российских пользователей нашей продукции».

По словам руководителя представительства Юрия Филимонова, клиенты бренда смогут получать в представительстве предпродажные консультации и техническую поддержку на русском языке, подобрать оборудование для своих проектов, а также регулярно повышать собственную экспертизу, став участниками регулярных вебинаров и семинаров, посвященных домофонному оборудованию Dnake.

«IP-домофония – это современная технология, которая обеспечивает высокое качество видео- и аудиосвязи между посетителями и жильцами дома или офиса, а также предоставляет разнообразный дополнительный функционал, – сказал Артемий Мельников, отвечающий в представительстве за техническую поддержку клиентов. – IP-домофоны Dnake легко интегрируются с существующими системами безопасности, видеонаблюдения и управления доступом, гибко адаптируются под различные потребности пользователей. Dnake предлагает технологические решения для самых разных объектов, таких как бизнес-центры, многоквартирные жилые комплексы, частные дома, коттеджи, гостиницы и многое другое. В экосистему Dnake также входит облачный сервис, обеспечивающий возможность приёма вызовов на мобильное приложение».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Selectel представил новые продукты на Selectel Tech Day 2024

Программисту грозит срок до 10 лет за создание пиратского кинотеатра

Андрей Врацкий, eXpress: Супераппы возникли в ответ на запрос корпоративной среды заменить несколько разных приложений

Конференция CNews «Российские программно-аппаратные комплексы 2024» состоится 4 декабря

Максим Чудновский, «СберТех»: Внедрение корпоративной сервисной шины данных позволило сократить время вывода продукта в 10 раз

Российские власти усложняют жизнь телефонным мошенникам. Отправлять SMS во время звонков запретят

Конференции

Цифровое здравоохранение 2024

Ситуационные центры 2024

Заказная разработка ПО 2024
Показать еще

MARKET.CNEWS

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Обзор Digma DGPD100WA: мощный пауэрбанк для зарядки четырех устройств

Лучшие устройства Dreame на распродаже в Черную пятницу: выбор ZOOM

Лучшие умные замки для дома и квартиры: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Убили ли современные люди неандертальцев? Новое исследование отвечает на неоднозначный вопрос

10 ключевых моментов в истории, определивших будущее квантовых компьютеров

Раскрыто происхождение астероида, убившего динозавров
Показать еще